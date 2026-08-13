Descubra los circuitos temáticos en Guatemala para el viajero centroamericano

Para miles de salvadoreños y hondureños, viajar por tierra es la manera más práctica de conocer Guatemala. Autobuses Cristóbal Colón acompaña este trayecto con un servicio pensado para que el viajero solo tenga que preocuparse por disfrutar del trayecto y del destino.

El Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), a través de su iniciativa “Explora Guate”, organizó la oferta turística del país a través de tres circuitos temáticos pensados para adaptarse a los distintos intereses del viajero centroamericano: la Ruta de la Historia y el Sabor, la Ruta de la Tradición y Aventura, y la Ruta del Caribe y la Fe.

Cristóbal Colón pone a disposición del viajero salvadoreño y hondureño servicio directo hacia cinco destinos: Ciudad de Guatemala, Quetzaltenango, Huehuetenango, Retalhuleu y Petén, lo que permite recorrer buena parte de estos circuitos.

Ciudad de Guatemala: la puerta de entrada

Como parte de la Ruta de la Tradición y Aventura, la capital guatemalteca es el punto de llegada de los viajeros que ingresan desde los países vecinos: El Salvador y Honduras, y funciona como punto de partida cómodo para explorar otros atractivos cernos dentro del país. En su Centro Histórico, los visitantes pueden recorrer el Palacio Nacional de la Cultura, la Catedral Metropolitana y el Parque Central, además de disfrutar de la oferta gastronómica de la zona.

Retalhuleu y Quetzaltenango: historia, gastronomía y naturaleza

Ubicados en la Ruta de la Historia y el Sabor, estos destinos combinan patrimonio, gastronomía y naturaleza. En Retalhuleu, los visitantes pueden conocer el parque arqueológico nacional Tak’alik Ab’aj, recorridos de café y cacao, talleres textiles y artesanales, las playas de Champerico y la reserva natural Manchón Guamuchal. Quetzaltenango, por su parte, ofrece patrimonio religioso, mercados de artesanías y textiles mayas, además de la Laguna de Chicabal, sitio sagrado para la cosmovisión Mam.