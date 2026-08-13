Descubra los circuitos temáticos en Guatemala para el viajero centroamericano

Por revistaeyn.com
Para miles de salvadoreños y hondureños, viajar por tierra es la manera más práctica de conocer Guatemala. Autobuses Cristóbal Colón acompaña este trayecto con un servicio pensado para que el viajero solo tenga que preocuparse por disfrutar del trayecto y del destino.
El Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), a través de su iniciativa “Explora Guate”, organizó la oferta turística del país a través de tres circuitos temáticos pensados para adaptarse a los distintos intereses del viajero centroamericano: la Ruta de la Historia y el Sabor, la Ruta de la Tradición y Aventura, y la Ruta del Caribe y la Fe.
Cristóbal Colón pone a disposición del viajero salvadoreño y hondureño servicio directo hacia cinco destinos: Ciudad de Guatemala, Quetzaltenango, Huehuetenango, Retalhuleu y Petén, lo que permite recorrer buena parte de estos circuitos.
Ciudad de Guatemala: la puerta de entrada
Como parte de la Ruta de la Tradición y Aventura, la capital guatemalteca es el punto de llegada de los viajeros que ingresan desde los países vecinos: El Salvador y Honduras, y funciona como punto de partida cómodo para explorar otros atractivos cernos dentro del país. En su Centro Histórico, los visitantes pueden recorrer el Palacio Nacional de la Cultura, la Catedral Metropolitana y el Parque Central, además de disfrutar de la oferta gastronómica de la zona.
Retalhuleu y Quetzaltenango: historia, gastronomía y naturaleza
Ubicados en la Ruta de la Historia y el Sabor, estos destinos combinan patrimonio, gastronomía y naturaleza. En Retalhuleu, los visitantes pueden conocer el parque arqueológico nacional Tak’alik Ab’aj, recorridos de café y cacao, talleres textiles y artesanales, las playas de Champerico y la reserva natural Manchón Guamuchal. Quetzaltenango, por su parte, ofrece patrimonio religioso, mercados de artesanías y textiles mayas, además de la Laguna de Chicabal, sitio sagrado para la cosmovisión Mam.
Petén: patrimonio maya y naturaleza caribeña
Petén forma parte de la Ruta del Caribe y la Fe, un circuito que el INGUAT extiende desde Esquipulas, sede de la Basílica del Cristo Negro y uno de los principales destinos de peregrinación de la región, hasta Izabal y Petén, uniendo turismo religioso con naturaleza caribeña. A través de Cristóbal Colón, los viajeros pueden disfrutar del componente natural y cultural de esta ruta con destino directo a Petén, uno de los lugares con mayor reconocimiento internacional gracias al Parque Nacional Tikal, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. A sus templos y pirámides mayas, rodeados de selva tropical y fauna como monos aulladores y una amplia variedad de aves.
Huehuetenango: naturaleza y aventura en el occidente
Aunque no forma parte de los tres circuitos oficiales del INGUAT, pero es una ruta directa de Cristóbal Colón y un destino que suma naturaleza, cultura y aventura: la Sierra de los Cuchumatanes, la cadena montañosa no volcánica más alta de Centroamérica; el poblado de Todos Santos Cuchumatán y el sitio arqueológico Zaculeu, antigua capital del señorío Mam.