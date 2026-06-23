Guatemala: Hallan singular estructura ritual maya de hace 2.000 años

POR EFE

Un equipo científico internacional descubrió una singular estructura ritual maya en el sitio prehispánico El Tigre, en el departamento de Petén, en el norte de Guatemala, un hallazgo que aporta datos inéditos sobre las complejas prácticas ceremoniales y los patrones sociales del periodo preclásico terminal (100 a. C. - 150 d. C.).

"Es una estructura que tiene características bastante únicas que nos permiten avances importantes para el entendimiento de las prácticas rituales en esos sitios de monumentalidad mediana", explicó este lunes, en conferencia de prensa, el director del proyecto arqueológico, Julien Hiquet.

El descubrimiento fue realizado por el Proyecto Arqueológico Lechugal Norte-El Tigre, integrado por expertos de Guatemala, Francia, México y Canadá, quienes han trabajado en el sector durante las temporadas 2025 y 2026.

La estructura, denominada 'Okox' —'hongo' en idioma indígena q'eqchi'—, presenta una forma de "ojo de cerradura" y destaca por su excepcional estado de conservación al no haber sido alterada por construcciones posteriores, a diferencia de otros sitios mayas.