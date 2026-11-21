Por Agencia EFE

Disney parece estar desarrollando una secuela de la comedia navideña 'Home Alone' ('Mi Pobre Angelito') con el regreso de Macaulay Culkin en su papel de Kevin McCallister, según informó Variety.

Los aclamados comediantes Seth Rogen y Evan Goldberg estarían trabajando en el guion y producción de la película junto con el actor estadounidense.

El regreso de una de las películas más populares de la década de 1990 se produce días después de que Culkin protagonizara un anuncio publicitario de una popular cadena de hamburguesas en el que retomaba el papel del joven McCallister.