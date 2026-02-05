Efecto Bad Bunny en el Super Bowl: un poder de marketing global

Por revistaeyn.com
La presentación de Bad Bunny en el Super Bowl no es solo un espectáculo, es toda una conversación.
Con ella, el artista se consolida como uno de los ejemplos más claros de marketing cultural global, capaz de activar conversaciones masivas, movilizar comunidades y generar impacto económico real.
En este contexto, SocialPubli publica un informe sobre el llamado “Efecto Bad Bunny”, que analiza cómo su impacto cultural se traduce en conversación digital, engagement y oportunidades reales para las marcas.
Tras el anuncio del Super Bowl LX, el impacto fue inmediato y medible. Las búsquedas de alojamiento en Santa Clara, California, donde se jugará la final aumentaron un +501 % en Booking.com, lo que refleja cómo la influencia del artista se traduce en decisiones de consumo reales.
Las marcas también han aprovechado la ola de interés sobre Bad Bunny. Duolingo lanzó “Bad Bunny 101”, una iniciativa para aprender español a través de sus letras, mientras que la colaboración Bad Bunny x NFL dio lugar a una colección de productos en dos fases que combina fútbol americano, música y cultura urbana.
El show de medio tiempo del Super Bowl se ha consolidado como el mayor escaparate cultural del mundo, reuniendo música, deporte y marcas ante una audiencia estimada de 127,7 millones de espectadores.
Dominio digital y conversación orgánica
Desde que se anunció su presentación en el Super Bowl, su número de seguidores en Instagram ha aumentado cerca de 4 millones. Hoy cuenta con casi 50 millones de seguidores y un engagement del 7,87 %.
En tan solo unos días, el teaser del Super Bowl superó los 3 millones de interacciones, batiendo el récord de “me gusta” previamente ostentado por Rihanna.
Durante 2025, el artista acumuló más de 15 millones de interacciones en redes sociales, liderando la conversación digital a nivel global. El anuncio de su participación en el Super Bowl actuó como catalizador, generando uno de los mayores picos de conversación del año y amplificando su impacto mucho más allá del evento deportivo.
Más allá de los datos, el informe subraya una de las grandes lecciones del “Efecto Bad Bunny”: no se trata de vender un producto, sino de crear una experiencia y una conexión emocional.
El “Efecto Bad Bunny”, según el informe de SocialPubli ( agencia enfocada en el marketing de influencers), confirma una tendencia clave: las marcas que conectan con la cultura y la identidad generan impacto real y sostenido. En una era donde la atención es limitada, la relevancia cultural se convierte en el activo más valioso.