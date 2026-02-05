Efecto Bad Bunny en el Super Bowl: un poder de marketing global

Por revistaeyn.com

La presentación de Bad Bunny en el Super Bowl no es solo un espectáculo, es toda una conversación.

Con ella, el artista se consolida como uno de los ejemplos más claros de marketing cultural global, capaz de activar conversaciones masivas, movilizar comunidades y generar impacto económico real.

En este contexto, SocialPubli publica un informe sobre el llamado “Efecto Bad Bunny”, que analiza cómo su impacto cultural se traduce en conversación digital, engagement y oportunidades reales para las marcas.

Tras el anuncio del Super Bowl LX, el impacto fue inmediato y medible. Las búsquedas de alojamiento en Santa Clara, California, donde se jugará la final aumentaron un +501 % en Booking.com, lo que refleja cómo la influencia del artista se traduce en decisiones de consumo reales.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE

Las marcas también han aprovechado la ola de interés sobre Bad Bunny. Duolingo lanzó “Bad Bunny 101”, una iniciativa para aprender español a través de sus letras, mientras que la colaboración Bad Bunny x NFL dio lugar a una colección de productos en dos fases que combina fútbol americano, música y cultura urbana.

El show de medio tiempo del Super Bowl se ha consolidado como el mayor escaparate cultural del mundo, reuniendo música, deporte y marcas ante una audiencia estimada de 127,7 millones de espectadores.