El clásico Barcelona-Real Madrid se jugará el domingo 10 de mayo

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La ventaja al frente de la tabla del conjunto que dirige Hansi Flick aumentó tras la última jornada, situándose con nueve puntos de renta favorable al derrotar al Espanyol después de que el Real Madrid empatase en casa con el Girona.

Por Agencia EFE El Barcelona y el Real Madrid retoman su mano a mano por el título liguero después del revés que ha supuesto para ambos quedar fuera de la Liga de Campeones, en una jornada de LaLiga EA Sports en la que, además, Real Sociedad y Getafe tienen un interesante enfrentamiento por no perder la estela europea y hay varios choques trascendentes en la parte baja. El Barcelona-Real Madrid, el clásico de la segunda vuelta de LaLiga EA Sports 2025/26, correspondiente a la trigésima quinta jornada, se disputará el domingo 10 de mayo.

Según ha informado LaLiga, el encuentro del Spotify Camp Nou cerrará la sesión dominical de dicha jornada, que abrirán el Mallorca y el Villarreal en el estadio de Son Moix. En el caso del conjunto que dirige Hansi Flick, su ventaja al frente de la tabla aumentó tras la última jornada, situándose con nueve puntos de renta favorable al derrotar al Espanyol después de que el Real Madrid empatase en casa con el Girona. En ese contexto su situación es propicia antes de recibir al Celta, que sólo ha conseguido un empate y una victoria en sus últimas once visitas al Spotify Camp Nou. De nuevo el cuadro azulgrana jugará sabiendo lo que ha hecho su máximo rival por el campeonato ya que el cuadro madridista jugará un día antes como anfitrión ante el Alavés, un rival al que no se le da especialmente bien el Santiago Bernabéu y que llega con la soga al cuello, pudiendo acabar la jornada en puestos de descenso.