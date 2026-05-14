El póster del Mundial 2026 apuesta por la unión de Norteamérica

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La obra, que se suma a la larga tradición de pósteres oficiales que han acompañado a estos mundiales desde la primera edición en Uruguay 1930, es un 'collage' dividido en tres secciones con tonos rojos (Canadá), azules (EE.UU.) y verdes (México), e incorpora referencias culturales representativas de cada país.

Por Agencia EFE Mientras la retórica agresiva del presidente estadounidense, Donald Trump, tensa las relaciones con sus países vecinos, los artistas Minerva GM (México), Carson Ting (Canadá) y Hank Willis Thomas (EE.UU.), creadores del póster del Mundial 2026, defendieron el poder del arte y el fútbol para tender puentes donde la diplomacia parece haber encallado. "Si tres artistas de contextos diferentes pueden ponerse de acuerdo, ¿por qué no podríamos a nivel global? Tal vez tome meses, pero al final se resuelve", explicó la ilustradora mexicana.

Minerva GM fue la responsable de diseñar la parte de México en el póster oficial del Mundial, que se disputará en Canadá, Estados Unidos y el país azteca del 11 de junio al 19 de julio, Y se convirtió en la tercera mujer en la historia en diseñar el póster del Mundial, un hito que considera "un antes y un después" en su carrera, y para el que aseguró que se inspiró con "miles de vídeos de (aficionados) mexicanos en mundiales". La obra, que se suma a la larga tradición de pósteres oficiales que han acompañado a estos mundiales desde la primera edición en Uruguay 1930, es un 'collage' dividido en tres secciones con tonos rojos (Canadá), azules (EE.UU.) y verdes (México), e incorpora referencias culturales representativas de cada país. "El 'collage' era lo que mejor unía nuestras voces. Carson se enfocó en la fauna y flora de Canadá; Hank en una abstracción de la bandera de EE. UU. y yo decidí irme por los fans, por la gente que ama el fútbol, porque en México es el deporte por excelencia", precisó la artista.

Un símbolo de esperanza

El segmento dedicado a México incluye un águila -presente en el escudo nacional-, dalias, una trompeta, una maraca y un sombrero mariachi; el de Canadá incorpora la hoja de arce y animales emblemáticos como un alce, un ganso y un arrendajo azul, y el estadounidense destaca por barras y estrellas en azul, rojo y blanco, los colores de su bandera. El canadiense Carson Ting reveló que el principal objetivo de la obra era "que el público sintiera que hay esperanza y que el futuro es brillante, a pesar de todo lo que está pasando en el mundo". Para transmitir este mensaje, indicó que introdujeron casi al final del proceso un matiz clave: un fondo blanco que reflejaba "luz positiva".