La aprobación de Trump cae a 37 % su menor nivel, según encuesta

La popularidad de Trump en enero, quien incluso perdió apoyo entre los republicanos, se situó por debajo del 40 %, según la última medición del centro demográfico realizada en septiembre, además del 38 % registrado en agosto, que marcó entonces el nivel más bajo desde el inicio de su segundo mandato en enero de 2025, detalló el informe.

La aprobación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cayó al 37 %, su menor nivel en la encuesta del Pew Research Center, que también reveló que la mitad de los estadounidenses piensan que su Administración ha resultado "peor de lo que esperaban".

La desaprobación de su gestión se elevó al 61 %, mientras que el 50 % consideró que sus acciones han sido "peor de lo esperado" y el 52 % expresó que apoya "pocas o ninguna" de sus políticas.

En contraste, solo cerca de uno de cada cinco, el 21 %, opinó que su gestión ha sido «mejor de lo esperado», y un 27 % manifestó su respaldo a «todas o la mayoría» de sus políticas.

"La caída en apoyo ha venido exclusivamente de los republicanos. El año pasado, el 67 % decía que apoyaban todos o la mayoría de los planes y políticas de Trump. Hoy, el 56 % lo hace", indicó el reporte del Pew Research Center.

La confianza de los republicanos en cualidades de Trump también cayó, pues menos de la mitad de los simpatizantes del partido del presidente, el 42 %, expresó estar "extremadamente o muy confiado" en que el mandatario "actúa éticamente", en comparación con el 55 % del año anterior.

También disminuyó al 52 % la proporción de republicanos que confían de esta forma en su "respeto a las normas democráticas" y se redujo al 66 % la de quienes piensan que tiene la capacidad mental necesaria para su trabajo.

Al considerar a la población en general, el 51 % manifestó que "no confía nada o mucho" en la capacidad de liderazgo del mandatario, mientras que 50 % opinan lo mismo de su salud física.