Mundial 2026 podría generar US$41.000 millones al PIB global

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El estudio del banco suizo UBS recuerda que los 20 clubes con mayor facturación alcanzaron una cifra récord de 12.400 millones de euros en la temporada 2024/25, un incremento interanual del 11 %.

Por Agencia EFE Se espera que 6.000 millones de personas, tres de cada cuatro en el planeta, sigan el Mundial de fútbol que se inicia este jueves, y que el torneo genere unos US$41.000 millones al Producto Interno Bruto global, destaca un estudio publicado por el banco suizo UBS.

El departamento de gestión de fortunas de UBS ha elaborado un informe sobre la evolución de la industria del fútbol, en el que el mayor banco de Suiza concluye que este deporte, con cientos de millones de practicantes, se está transformado en algo más institucionalizado, diversificado y "atractivo para la inversión". El estudio también recuerda que los 20 clubes con mayor facturación alcanzaron una cifra récord de 12.400 millones de euros en la temporada 2024/25, un incremento interanual del 11 %. Por otro lado, destaca UBS, "los modelos de propiedad en el fútbol han evolucionado, con una presencia cada vez mayor de capital institucional, participaciones minoritarias y estructuras financieras más complejas".

LAS SELECCIONES FAVORITAS PARA GANAR

España, con un 26 % de probabilidades, es la selección con más opciones de ganar el Mundial de fútbol, seguida de Francia (19 %), Argentina (14%), Brasil (8%) y Países Bajos e Inglaterra (5%), según un estudio predictivo del grupo de banca de inversión estadounidense Goldman Sachs. Esta compañía ha elaborado un modelo para predecir el resultado de la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México, que comienza este jueves, día 11, en el que vaticina que las semifinales serán España-Francia y Argentina-Brasil, con 'la Roja' y la albiceleste como protagonistas de la final y triunfo de los de Luis de la Fuente. Concede a España el papel de favorito al resaltar que su predicción "coincide con el patrón histórico de que la Copa del Mundo casi siempre vuelve a Europa tras haber sido ganada por un equipo sudamericano", con la excepción de los triunfos de Brasil en 1958 y 1962. El informe, en el que predice los resultados de la primera fase y los vencedores en los cruces de las eliminatorias, toma como referencia datos históricos de rendimiento de cada equipo y su capacidad goleadora, así como diversos factores mentales y geográficos, como la altitud y la temperatura, informa Goldman Sachs en su informe.