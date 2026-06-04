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Las promesas de fichajes que marcan la batalla por la presidencia del Real Madrid

La elección presidencial del Real Madrid se perfila como una de las más mediáticas y disputadas de los últimos años.

Por Agencia EFE La carrera por la presidencia del Real Madrid ha entrado en su fase decisiva y los candidatos han comenzado a desplegar sus principales cartas para convencer a los socios del club. A pocos días de las elecciones, las propuestas deportivas de Enrique Riquelme y Florentino Pérez han convertido la campaña en una disputa marcada por nombres de alto impacto, desde fichajes galácticos hasta el regreso de figuras históricas al banquillo y a la estructura institucional de la entidad. El candidato Enrique Riquelme sorprendió al anunciar que el delantero noruego Erling Haaland sería uno de los fichajes estrella de su proyecto si resulta vencedor en los comicios. Durante una entrevista televisiva, aseguró incluso haber respaldado sus compromisos con una garantía notarial personal.

“No he sido presidente del Real Madrid. No puedo pedir confianza a los socios si no soy el primero que confía. Haaland tiene una cláusula y quiere venir al Real Madrid”, afirmó Riquelme, quien aseguró que asumirá personalmente el costo de las cuotas de los socios durante una temporada en caso de incumplir sus promesas electorales. La propuesta deportiva del empresario no se limita al atacante noruego. También anunció que el mediocampista español Rodri Hernández sería otro de los refuerzos prioritarios de su gestión. Según explicó, ya ha mantenido conversaciones con el entorno del futbolista y considera que su llegada permitiría reforzar una de las posiciones más necesitadas del equipo. “Rodri tiene que jugar en el Real Madrid y haré todo lo posible para lograrlo”, sostuvo el aspirante. Además de los fichajes, Riquelme plantea una profunda reestructuración deportiva. Su proyecto contempla a Raúl González como director deportivo y a Fernando Hierro al frente de la cantera. También prometió anunciar próximamente al entrenador de su proyecto, al que describió como “el que todos quieren que entrene al Real Madrid”.

LA RESPUESTA DE FLORENTINO

El candidato también defendió la continuidad de Emilio Butragueño en la estructura institucional del club y atribuyó los problemas de la última temporada a la falta de jerarquía y autoridad dentro de la organización. Mientras tanto, el actual presidente, Florentino Pérez, respondió con un movimiento igualmente llamativo. Su candidatura confirmó que el portugués José Mourinho será el entrenador del equipo si obtiene la reelección. El anuncio fue realizado simultáneamente en redes sociales y mediante un mensaje publicitario difundido al término de la entrevista de Riquelme, en una demostración de la intensidad que ha alcanzado la contienda electoral. La imagen de Mourinho, acompañada por un contundente “Sí”, sirvió para oficializar el acuerdo entre ambas partes.