Mourinho pone rumbo al Real Madrid y se abre una nueva etapa en el Benfica

POR EFE

El Benfica se dispone a abrir una nueva etapa deportiva tras la salida de José Mourinho rumbo al Real Madrid, una operación que la prensa portuguesa presenta como inminente y que permitirá al club lisboeta activar el relevo previamente preparado con Marco Silva, uno de los entrenadores portugueses con mejor cartel internacional.

La victoria de Florentino Pérez en las elecciones presidenciales del Real Madrid celebradas este domingo ha despejado el principal obstáculo para el regreso de Mourinho al Santiago Bernabéu, según coinciden este lunes los diarios deportivos portugueses.

El técnico de Setúbal, que dirigió al conjunto blanco entre 2010 y 2013, afrontaría así una segunda etapa en Madrid trece años después de su salida. Según A Bola, el Real Madrid abonará los quince millones de euros fijados en la cláusula de rescisión incluida en el contrato del entrenador con el Benfica.

La operación pone fin a semanas de incertidumbre en Lisboa, donde el futuro del banquillo benfiquista quedó vinculado a las elecciones madridistas. El pasado fin de semana, varios medios portugueses describían la situación como un auténtico rompecabezas para la dirección encabezada por Rui Costa: Mourinho tenía prácticamente acordado su regreso a España, mientras el Benfica avanzaba paralelamente en la contratación de Marco Silva.