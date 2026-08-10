Fundación Erick Quiroa Alas por un Sueño anunció la Carrera Alas de Esperanza 2026

Los fondos recaudados permitirán fortalecer la operación del Hogar Erick Quiroa, un espacio que brinda hospedaje, alimentación y acompañamiento gratuitos a familias que viajan desde distintos departamentos del país, para que sus hijos puedan recibir tratamiento contra el cáncer en la Ciudad de Guatemala.

Fundación Erick Quiroa Alas por un Sueño anunció la primera edición de la Carrera Alas de Esperanza 2026, una iniciativa solidaria para brindar apoyo a niños con cáncer y garantizar que ningún niño abandone su tratamiento por falta de recursos.

La carrera se llevará a cabo en la Ciudad de Guatemala, el próximo domingo 4 de octubre, con salida y meta en el Circuito Obelisco, Avenida Reforma, y ofrecerá recorridos de 5K y 10K en un ambiente familiar, recreativo y pet friendly.

Los fondos recaudados están destinados para fortalecer los programas de la Fundación Erick Quiroa y del Hogar Erick Quiroa, un espacio que puede albergar hasta 12 familias de manera simultánea, integradas por el niño en tratamiento y un cuidador, brindándoles hospedaje, alimentación y acompañamiento totalmente gratuitos.

Cada mes, la Fundación atiende entre 30 y 40 familias provenientes principalmente de Cobán, Quiché, Chiquimula, Jalapa, entre otros lugares. Muchas de estas familias enfrentan condiciones de vulnerabilidad económica y deben recorrer largas distancias para acceder al tratamiento oncológico de sus hijos en la capital.

Gracias al Hogar Erick Quiroa, estas familias pueden permanecer cerca de los hospitales durante el tratamiento sin preocuparse por los costos de hospedaje o alimentación, reduciendo el riesgo de que los niños abandonen sus tratamientos por falta de recursos económicos.

“Cada inscripción representa mucho más que un número de corredor. Esto representa la oportunidad que una familia pueda concentrarse únicamente en la recuperación de su hijo, sin tener que preocuparse por dónde dormir o cómo alimentarse durante su tratamiento. Nuestro sueño es que esta carrera se convierta en una tradición que, año con año, siga llevando bienestar y apoyo a quienes más la necesitan", indicó Brenda de Quiroa, Directora Ejecutiva de la Fundación.

Las inscripciones estarán disponibles a partir del 6 de agosto a través de Bantrab, en cualquiera de sus agencias, indicando el Colector 1115 – Carrera Alas de Esperanza. La donación será de Q125 por participante y Q25 por mascota, e incluirá el kit oficial del corredor con playera, número, medalla de participación, mochila y productos de los patrocinadores.

Como parte de la experiencia, el sábado 3 de octubre se realizará la entrega de kits durante la Expo del Corredor en el Salón de Eventos del Zoológico La Aurora, zona 13. El día de la carrera, los corredores podrán visitar la zona Pizza Party en Plaza Quo, Zona 4.

“En la Fundación creemos que ningún niño debería abandonar su tratamiento por falta de recursos. Gracias al apoyo de la comunidad podemos abrir las puertas de nuestro hogar, acompañar a las familias durante este proceso y, además, cumplir sueños que les devuelvan alegría en uno de los momentos más difíciles de sus vidas. Cada paso que damos juntos nos acerca a un sueño", agregó Quiroa.

La Carrera Alas de Esperanza cuenta con el respaldo de empresas comprometidas con la responsabilidad social, entre ellas Bantrab, Seguros Universales, GanaPlay, Hidravida, Municipalidad de Guatemala, Zoológico La Aurora, Proarquing, LIA Comms, Colegio La Preparatoria, Zorros Evolution Bike, Colegio Mixto Belén, Dude's Pizzería, Soy502, Quimclogua, Krissof, Comercial Ibérica, Luminus Productions, Revista Petmi, Kani y Nutrisource.