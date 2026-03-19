Fútbol de El Salvador implementará tecnología de video en juegos

El dirigente también anunció que la Fesfut "alcanzó un acuerdo con Quality, una de las empresas autorizadas por FIFA para implementar y ejecutar el Football Video Support (FVS) en nuestro país".

El Salvador implementará el sistema tecnológico Football Video Support (FVS, Soporte en Video de Fútbol) en los juegos de la Primera División del fútbol nacional a partir del próximo torneo Apertura 2026, informó este miércoles en X el presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut), Yamil Bukele.

Señaló que "el objetivo es trabajar arduamente para que esta operación inicie a partir del Torneo Apertura 2026 de la Primera División" y explicó que "esta herramienta tecnológica, acompañada de procesos de capacitación para nuestros réferis, vendrá a fortalecer el arbitraje, mejorar la toma de decisiones y aportar mayor transparencia y justicia al juego".

"No paramos en nuestra misión de modernizar este fútbol y elevar su nivel tanto dentro como fuera de la cancha", apuntó y añadió que pronto se brindarán más detalles sobre este proceso.

De acuerdo con la FIFA, el Soporte en Video de Fútbol es la respuesta a varias solicitudes recibidas de aquellas asociaciones miembros que no pueden implementar el sistema de video-asistente-árbitro (VAR) porque sus recursos humanos y financieros son limitados y se utilizan muy pocas cámaras en sus competiciones.

Medios deportivos salvadoreños han indicado que "la introducción de este sistema no solo implica la implementación tecnológica, sino también un proceso de capacitación para los árbitros salvadoreños, quienes deberán adaptarse al uso de esta herramienta en los partidos oficiales".

Además, esta herramienta está diseñada especialmente para ligas con menor infraestructura y recientemente también fue anunciada en Honduras, señalaron.