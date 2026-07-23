Guardiola y Ancelotti suenan como nuevo seleccionador de Italia

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Italia busca nuevo seleccionador desde la dimisión de Gennaro Gattuso el pasado mes de abril, que dejó el cargo tras no conseguir la clasificación para el Mundial.

Por Agencia EFE El director técnico de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), el legendario Paolo Maldini, aseguró que el español Pep Guardiola es "uno de los objetivos" para convertirse en el nuevo seleccionador de Italia y reveló que el organismo también ha mantenido contactos con el italiano Carlo Ancelotti, actual técnico de Brasil. "¿Guardiola? No podemos dar noticias, habéis identificado uno de los objetivos, pero también hemos hablado con Ancelotti. Nos parecía justo empezar por los mejores del mundo, pero hay que verificar su disponibilidad general", dijo Maldini en rueda de prensa desde la sede de la Serie A, en Milán (norte de Italia).

Maldini evitó fijar plazos para el nombramiento del nuevo seleccionador, aunque reconoció que el deseo de la federación es resolver la situación cuanto antes: "Lo ideal sería nombrar al seleccionador esta misma semana, pero lo es aún más esperar a la persona que realmente queremos. Hay prisa, pero en el fondo tampoco tanta", señaló. "Siento una gran responsabilidad y presión, aquí hay un proyecto ambicioso. Es una llamada a las armas, cuando Italia llama es difícil decir que no. No conocía las dificultades iniciales, pero sentí la posibilidad de hacer cosas y la voluntad de todos de participar en la renovación", agregó. Maldini, leyenda del Milan, destacó también el papel desempeñado por el presidente de la FIGC, Giovanni Malagò, para convencerle de asumir el cargo, y desveló que insistió personalmente para incorporar al exfutbolista brasileño Leonardo como asesor deportivo.