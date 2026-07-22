República Dominicana alista detalles para Juegos Centroamericanos y del Caribe

La República Dominicana acelera los preparativos para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con la adecuación de instalaciones y la coordinación de los operativos de seguridad, transporte y logística para recibir a los más de 5.000 deportistas.

Brigadas de trabajadores continúan con las labores de retoque y acondicionamiento en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en la capital dominicana, donde se concentran varias de las principales instalaciones que albergarán las competencias del evento, cuyo coste ronda los 9.000 millones de pesos (unos US$150 millones), según el ministro de Vivienda y Edificaciones, Víctor Bisonó.

"Estamos trabajando para dejar todo listo antes del inicio de los Juegos. Hemos estado dando los últimos retoques, pintando y acondicionando las áreas", dijo a EFE uno de los obreros que participa en estas labores, a escasos días de que este viernes se realice la inauguración oficial de los juegos.

El trabajador, que prefirió no identificarse, señaló que las jornadas se han mantenido de manera constante en los últimos días para concluir los detalles pendientes antes de la apertura del evento deportivo.

El complejo del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte alberga la pista de atletismo, la piscina olímpica, el pabellón de esgrima, los estadios de sóftbol, los de béisbol y los pabellones de kárate y ajedrez, todos remodelados para la cita.

En tanto, en otra de las principales instalaciones de los Juegos en la capital, el Parque del Este, fueron renovados el campo de tiro con arco y los pabellones de halterofilia, gimnasia, tenis de mesa y balonmano.

Paralelamente, avanza la coordinación logística con los servicios de transporte, seguridad y movilidad, y ya se ha anunciado que el transporte público (autobuses, metro y teleférico) será gratuito para facilitar el traslado del público.