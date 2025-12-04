Ocio

Guía para prevenir accidentes y ahorrar energía en la decoración navideña

Cada fin de año los servicios de emergencia atienden numerosos llamados relacionados con decoraciones que no cumplen con condiciones mínimas de seguridad.

Por revistaeyn.com Con el inicio de la temporada decembrina, viviendas, tiendas y oficinas del país se transforman con destellos multicolores. No obstante, el ambiente festivo también acarrea un aumento en los incidentes provocados por instalaciones eléctricas envejecidas, adornos dañados y conexiones improvisadas que pueden derivar en cortocircuitos, sobrecargas e incluso pequeños incendios. Eduardo Escalante, director de la carrera de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Fidélitas, advierte que cada fin de año los servicios de emergencia atienden numerosos llamados relacionados con decoraciones que no cumplen con condiciones mínimas de seguridad. “Prestar atención a la instalación de luces no debería ser una opción, sino una forma básica de protección. Un chequeo sencillo evita accidentes que vemos repetirse año tras año”, señaló.

Escalante enfatiza que antes de colgar cualquier serie de luces, es fundamental inspeccionarla con cuidado. Los cables resecos, las cubiertas rasgadas, los bombillos rotos o los enchufes que no encajan bien son motivos suficientes para descartar el artículo. De igual manera, es importante utilizar productos certificados para el ambiente en el que se colocarán. Las etiquetas —frecuentemente pasadas por alto— especifican si son apropiadas para interiores o para exteriores, la potencia máxima y cuántas tiras pueden conectarse entre sí sin exceder la capacidad recomendada. Uno de los errores más comunes, detalla Escalante, es sobrecargar un único tomacorriente al conectar varias decoraciones en cadena o emplear regletas de baja calidad. Entre las recomendaciones para disminuir riesgos figura el uso de temporizadores que apaguen automáticamente las luces durante la madrugada, lo que además contribuye al ahorro energético.