Anticipan más bloqueos de carreteras en Guatemala para esta semana

Por revistaeyn.com
El tránsito en Guatemala enfrenta una nueva jornada de complicaciones debido a bloqueos registrados en distintos puntos del territorio nacional, en medio de las protestas relacionadas principalmente con el incremento en el precio de los combustibles.
La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) confirmó nueve puntos afectados por manifestaciones. Entre ellos se encuentran los kilómetros 136 de la ruta CA-9 Norte, en Río Hondo, Zacapa; 147 y 137 de la CA-10, también en Zacapa; y los kilómetros 199, 209 y 211 de la CA-14, en Santa Cruz y Cobán, Alta Verapaz.
A estos cierres se suman el kilómetro 96 de la RN-14, en El Rodeo, Escuintla, y el kilómetro 126.5 de la RN-20, en Santa Cruz, Zacapa. En la capital también se registra una manifestación en la 8a. avenida, entre la 9a. y 10a. calle de la zona 1, detrás del Congreso de la República.
Este último punto está relacionado con la concentración de veteranos militares en el Centro Histórico, mientras que el resto de las protestas estarían vinculadas con el descontento por el encarecimiento de los combustibles.
Para quienes necesiten movilizarse por el centro de la capital, las autoridades recomiendan utilizar como vías alternas la 2a., 4a., 10a. y 12 avenida para desplazarse hacia el sur del Centro Histórico.
El escenario podría complicarse todavía más durante los próximos días. Los 48 Cantones de Totonicapán anunciaron para este martes 8 de septiembre una marcha pacífica en la Ciudad de Guatemala, motivada por el aumento de los combustibles y el encarecimiento de la canasta básica.
Sin embargo, la organización indígena negó haber autorizado bloqueos en carreteras municipales o departamentales y pidió evitar información difundida por fuentes no oficiales.
Para el miércoles 9 está prevista otra movilización, esta vez de la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros (Gretexpa), que protestará principalmente por el precio del diésel. Los transportistas anunciaron recorridos desde Centra Sur y Molino de las Flores, en Mixco, hacia el Centro Histórico.
La Policía Municipal de Tránsito advirtió que estas movilizaciones podrían adelantar hasta una hora la formación de congestionamientos y generar mayor presión sobre rutas como la Interamericana, Aguilar Batres, la ruta al Atlántico, zona 18, zona 6 y la CA-1 Oriente.
Ante este panorama, las autoridades recomiendan planificar los desplazamientos con anticipación y considerar vías alternas para reducir el impacto de las protestas sobre la movilidad durante esta semana.
Con información de Soy502 y Prensa Libre