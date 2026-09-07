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Anticipan más bloqueos de carreteras en Guatemala para esta semana

Los 48 Cantones de Totonicapán anunciaron para este martes 8 de septiembre una marcha pacífica en la Ciudad de Guatemala, motivada por el aumento de los combustibles y el encarecimiento de la canasta básica.

Por revistaeyn.com El tránsito en Guatemala enfrenta una nueva jornada de complicaciones debido a bloqueos registrados en distintos puntos del territorio nacional, en medio de las protestas relacionadas principalmente con el incremento en el precio de los combustibles. La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) confirmó nueve puntos afectados por manifestaciones. Entre ellos se encuentran los kilómetros 136 de la ruta CA-9 Norte, en Río Hondo, Zacapa; 147 y 137 de la CA-10, también en Zacapa; y los kilómetros 199, 209 y 211 de la CA-14, en Santa Cruz y Cobán, Alta Verapaz.

A estos cierres se suman el kilómetro 96 de la RN-14, en El Rodeo, Escuintla, y el kilómetro 126.5 de la RN-20, en Santa Cruz, Zacapa. En la capital también se registra una manifestación en la 8a. avenida, entre la 9a. y 10a. calle de la zona 1, detrás del Congreso de la República.

Este último punto está relacionado con la concentración de veteranos militares en el Centro Histórico, mientras que el resto de las protestas estarían vinculadas con el descontento por el encarecimiento de los combustibles. Para quienes necesiten movilizarse por el centro de la capital, las autoridades recomiendan utilizar como vías alternas la 2a., 4a., 10a. y 12 avenida para desplazarse hacia el sur del Centro Histórico. El escenario podría complicarse todavía más durante los próximos días. Los 48 Cantones de Totonicapán anunciaron para este martes 8 de septiembre una marcha pacífica en la Ciudad de Guatemala, motivada por el aumento de los combustibles y el encarecimiento de la canasta básica.