Renuevan convenio para la conservación de la Reserva de Biósfera Maya

Por revistaeyn.com Grupo AJE renovó su convenio con Wildlife Conservation Society (WCS), para dar continuidad a los esfuerzos conjuntos en favor de la conservación de la Reserva de Biósfera Maya, en el norte de Guatemala. Renovar esta alianza permite avanzar en la protección de más de 60.000 hectáreas de selva tropical en el Parque Nacional Laguna del Tigre, considerado uno de los ecosistemas más valiosos y vulnerables de la región.

Las acciones se enfocan en la restauración de hábitats, la recuperación de especies amenazadas como la guacamaya roja, el impulso de medios de vida sostenibles para las comunidades que habitan el área y proyectos de economía circular. Una de estas iniciativas es la escuela apiario ubicada en la comunidad de Paso Caballos, que busca generar capacidades locales en apicultura sostenible. Solo en el último año, este proyecto permitió establecer 45 colmenas activas, generando ingresos alternativos y promoviendo la conservación mediante la educación ambiental.