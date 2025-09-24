Renuevan convenio para la conservación de la Reserva de Biósfera Maya

Por revistaeyn.com
Grupo AJE renovó su convenio con Wildlife Conservation Society (WCS), para dar continuidad a los esfuerzos conjuntos en favor de la conservación de la Reserva de Biósfera Maya, en el norte de Guatemala.
Renovar esta alianza permite avanzar en la protección de más de 60.000 hectáreas de selva tropical en el Parque Nacional Laguna del Tigre, considerado uno de los ecosistemas más valiosos y vulnerables de la región.
Las acciones se enfocan en la restauración de hábitats, la recuperación de especies amenazadas como la guacamaya roja, el impulso de medios de vida sostenibles para las comunidades que habitan el área y proyectos de economía circular.
Una de estas iniciativas es la escuela apiario ubicada en la comunidad de Paso Caballos, que busca generar capacidades locales en apicultura sostenible. Solo en el último año, este proyecto permitió establecer 45 colmenas activas, generando ingresos alternativos y promoviendo la conservación mediante la educación ambiental.
En cuanto a la conservación de especies, AJE ha apoyado durante los últimos años el mantenimiento del Laboratorio en Laguna el Perú, en el cual se han rescatado y liberado más de 100 crías de guacamaya roja en los últinos tres años.
“Como parte de nuestro propósito de generar impacto positivo en la biodiversidad, el ambiente y las comunidades, desde AJE CAM reafirmamos nuestro compromiso de largo plazo con esta alianza. La colaboración con WCS representa una acción concreta para conservar un patrimonio natural clave para toda la región”, expresó José Fernando Matheu, jefe de sostenibilidad de Grupo AJE para Centroamérica.