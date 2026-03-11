Guatemala: Congreso eligió nuevo TSE, clave para blindar la democracia

Por revistaeyn.com
La decisión del Congreso de Guatemala llega en un momento particularmente sensible para el país, marcado por la renovación de instituciones clave y por el debate sobre la penetración del crimen organizado en estructuras del Estado.
La elección, que se extendió durante varias horas y se concretó tras negociaciones fuera del hemiciclo legislativo, concluyó con la designación de cinco magistrados titulares y cinco suplentes para el periodo 2026-2032.
Magistrados titulares del TSE: Mario Alexander Velásquez Pérez; Roberto Estuardo Morales Gómez; Rosa Mariella Josabeth Rivera Acevedo; Karin Virginia Romero Figueroa y Quelvin Otoniel Jiménez Villalta.
Magistrados suplentes: Giovanni Francisco Soto Santos; Joaquín Rodrigo Flores Guzmán; Francisco Javier Puac Choz; Sergio Amadeo Pineda Castañeda y Alfredo Skinner-Klée Arenales.
Los funcionarios deberán ser juramentados por el Congreso antes de asumir formalmente sus funciones el 25 de marzo.
Un filtro político en un momento crítico
Más allá del procedimiento legislativo, la elección del nuevo pleno del TSE es vista como un episodio clave dentro del proceso de recomposición institucional que atraviesa el país desde la llegada al poder del presidente Bernardo Arévalo.
El gobierno sostiene que la renovación de organismos como la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público y el propio Tribunal Electoral representa una oportunidad para desmontar redes de corrupción que han operado durante años dentro del sistema judicial y político.
Sin embargo, el proceso ha estado marcado por tensiones. El Congreso —donde la oposición mantiene influencia— había sido criticado por Washington debido a la nómina inicial de 20 aspirantes propuesta para integrar el tribunal electoral.
En febrero, el encargado de negocios de la embajada estadounidense en Guatemala, John Barrett, advirtió que algunos nombres incluidos en esa lista “abrían las puertas a organizaciones criminales y narcotraficantes”.
El señalamiento reflejó la preocupación de Estados Unidos sobre la posible infiltración del crimen organizado en instituciones estratégicas del Estado guatemalteco.
El factor Porras y las redes de poder
Uno de los aspectos más observados del proceso fue la exclusión de aspirantes cercanos a la fiscal general Consuelo Porras, figura central en la crisis institucional del país y señalada por diversos sectores por promover una estructura de impunidad dentro del Ministerio Público.
También quedaron fuera de la elección profesionales vinculados al rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Walter Mazariegos, y al exrector Estuardo Gálvez, además de aspirantes cercanos a la ex candidata presidencial Sandra Torres.
La exclusión de estas candidaturas fue interpretada por analistas políticos como una señal de contención frente a los intentos de trasladar las disputas judiciales y políticas al control del árbitro electoral.
Un árbitro clave para las elecciones de 2027
El nuevo tribunal tendrá la tarea de organizar las elecciones generales de 2027, en las que Guatemala elegirá presidente, 160 diputados, 340 alcaldes y representantes al Parlamento Centroamericano.
Se trata de un proceso especialmente relevante: los comicios definirán al sucesor de Arévalo y marcarán el rumbo de las reformas institucionales impulsadas por su gobierno.
En ese contexto, el TSE no solo actuará como administrador electoral, sino como garante de la legalidad del sistema político, un rol que en Guatemala ha sido sometido a fuertes presiones durante los últimos ciclos electorales.
Un proceso bajo vigilancia internacional
La elección de los magistrados también se produce bajo el seguimiento de organismos multilaterales como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de Estados Unidos, que ha mantenido su cooperación con Guatemala pero ha endurecido su escrutinio sobre la independencia institucional.
Washington ha dejado claro que el rumbo del sistema de justicia y del aparato electoral será determinante para evaluar la estabilidad democrática del país.