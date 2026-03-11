Guatemala: Congreso eligió nuevo TSE, clave para blindar la democracia

La elección, que se extendió durante varias horas y se concretó tras negociaciones fuera del hemiciclo legislativo, concluyó con la designación de cinco magistrados titulares y cinco suplentes para el periodo 2026-2032.

La decisión del Congreso de Guatemala llega en un momento particularmente sensible para el país, marcado por la renovación de instituciones clave y por el debate sobre la penetración del crimen organizado en estructuras del Estado.

Magistrados titulares del TSE: Mario Alexander Velásquez Pérez; Roberto Estuardo Morales Gómez; Rosa Mariella Josabeth Rivera Acevedo; Karin Virginia Romero Figueroa y Quelvin Otoniel Jiménez Villalta.

Magistrados suplentes: Giovanni Francisco Soto Santos; Joaquín Rodrigo Flores Guzmán; Francisco Javier Puac Choz; Sergio Amadeo Pineda Castañeda y Alfredo Skinner-Klée Arenales.

Los funcionarios deberán ser juramentados por el Congreso antes de asumir formalmente sus funciones el 25 de marzo.

Un filtro político en un momento crítico

Más allá del procedimiento legislativo, la elección del nuevo pleno del TSE es vista como un episodio clave dentro del proceso de recomposición institucional que atraviesa el país desde la llegada al poder del presidente Bernardo Arévalo.

El gobierno sostiene que la renovación de organismos como la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público y el propio Tribunal Electoral representa una oportunidad para desmontar redes de corrupción que han operado durante años dentro del sistema judicial y político.

Sin embargo, el proceso ha estado marcado por tensiones. El Congreso —donde la oposición mantiene influencia— había sido criticado por Washington debido a la nómina inicial de 20 aspirantes propuesta para integrar el tribunal electoral.

En febrero, el encargado de negocios de la embajada estadounidense en Guatemala, John Barrett, advirtió que algunos nombres incluidos en esa lista “abrían las puertas a organizaciones criminales y narcotraficantes”.

El señalamiento reflejó la preocupación de Estados Unidos sobre la posible infiltración del crimen organizado en instituciones estratégicas del Estado guatemalteco.

El factor Porras y las redes de poder

Uno de los aspectos más observados del proceso fue la exclusión de aspirantes cercanos a la fiscal general Consuelo Porras, figura central en la crisis institucional del país y señalada por diversos sectores por promover una estructura de impunidad dentro del Ministerio Público.