Salma Hayek: Es momento de contar historias cuando estamos siendo atacados moralmente

POR EFE

La actriz, productora y directora mexicana Salma Hayek señaló este domingo, luego de conocer los incentivos fiscales propuestos a la industria cinematografía del país por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que es momento de contar historias "cuando estamos siendo atacados moralmente".

Sin mencionarlo, Hayek se refirió al discurso antiinmigrante del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra mexicanos en aquel país.

En su discurso, Hayek destacó cómo la presidenta Sheinbaum "entendió inmediatamente la inyección económica que esto -incentivos fiscales- sería para México y cómo iba a ayudar, no nada más a nuestra comunidad de cine".

"(Debemos) tener la habilidad de contar más historias que nos representan y nuestra gran capacidad artística de cómo contar las historias, que es importantísimo cuando estamos siendo atacados moralmente y que nuestra imagen está siendo representada de una forma completamente errónea", dijo la actriz.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE

"El poder tomar el control de decir: 'esto es México, no lo que les están vendiendo; estos son quienes somos'", añadió.