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Tras 13 años de espera, el 19 de noviembre regresa ‘GTA VI’ (PS5, XBox Series), el videojuego más ambicioso de la historia. Su predecesor de 2013, ‘GTA V’ ya pulverizó todos los récords tras vender alrededor de 225 millones de copias, casi la mitad de los 470 millones de juegos que ha vendido una saga cuyo primer título llegó en 1997.

Por Agencia EFE El 5 de diciembre de 2023 la desarrolladora de videojuegos Rockstar Games publicó el primer trailer de ‘GTA VI’, un cóctel de sexo, violencia y drogas repleto de humor negro. En 24 horas batió varios récord Guinness y ya acumula más de 300 millones de visualizaciones. No es un solo videojuego, es un fenómeno mundial que ha paralizado a millones de personas con su salvaje inmersión en el lado más turbio de la cultura occidental. Tras 13 años de espera, el 19 de noviembre regresa ‘GTA VI’ (PS5, XBox Series), el videojuego más ambicioso de la historia. Su predecesor de 2013, ‘GTA V’ ya pulverizó todos los récords tras vender alrededor de 225 millones de copias, casi la mitad de los 470 millones de juegos que ha vendido una saga cuyo primer título llegó en 1997.

Según el analista de mercado especializado en videojuegos Newzoo, se espera que solo en su primera semana esta sexta entrega podría alcanzar los 50 millones de juegos vendidos e ingresar US$4.500 millones, el triple de los entre US$1.000 y los US$1.500 millones que habría costado su desarrollo y que lo sitúa como el más caro de la historia. Cifras que respaldan a los videojuegos como la mayor industria cultural en ingresos, por encima de música o cine. Por dar contexto, la película más taquillera de la historia, “Avengers: Endgame” (2019) recaudó cerca de US$2.900 millones en todo el mundo con un presupuesto que rozó los US$360 millones. Un título que saca músculo con un alarde de realismo gráfico y técnico incomparable hasta la fecha. ‘GTA VI’ no tiene apenas filtros y su historia, como es habitual en la saga, es una mirada incómoda al lado más sórdido del capitalismo occidental. Esta nueva entrega se centra en la vida de dos personajes: Lucía, recién salida de prisión y primera protagonista femenina de la saga, y Jason, su pareja. Una suerte de ‘Bonnie & Clyde’ que deberán realizar atracos, lidiar con todo tipo de criminales y escapar de la policía en la enorme extensión de Leónida, un mapa inspirado en el estado de Florida. Un juego en el que todo es inmenso, plasma hasta el más mínimo detalle de la vida real y muestra un mundo que no esconde las bandas de drogas, los excluidos sociales, la corrupción, la violencia, la adicción a las redes sociales o la desigualdad.

Una mirada al lado más sórdido de la sociedad

Para Vigalondo, autor de películas como ‘Los cronocrímenes’, la violencia implícita en el juego es algo que el jugador decide y las críticas a su desarrollo algo ya recurrente: “Los videojuegos se han utilizado habitualmente como una forma de desviar debates urgentes. Les podrán acusar de muchas cosas, pero no de crear asesinos”. Es por eso por lo que el título cuenta con una clasificación PEGI 18 en Europa, lo que implica que es un juego exclusivamente dirigido para adultos. Un videojuego que permite contratar trabajadoras sexuales e interactuar en clubes para adultos, ejercer violencia indiscriminada contra transeúntes o policías, atracar bancos, robar a personas, agredir, drogarse, humillar, acosar, usar redes sociales, conducir sin límites todos los vehículos que imaginemos, hacer deporte e incluso alimentar animales con las víctimas de las atrocidades de los personajes.