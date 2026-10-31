Tecnología & Cultura Digital

Lanzan el videojuego Teeko sobre la tradición de las mascaradas de Costa Rica

Las mascaradas, declaradas símbolo nacional en 2022, representan una manifestación cultural que ha trascendido generaciones.

Por revistaeyn.com Hoy, estos elementos también encuentran espacio en el mundo digital, específicamente en los vídeo juegos, gracias al talento nacional que descubre nuevas formas de reinterpretar nuestra identidad y compartirla con nuevos públicos alrededor del mundo. La Marca País esencial COSTA RICA destaca a Teeko (Tico, como se pronuncia correctamente), un proyecto desarrollado por el estudio costarricense Ripe Render, que toma inspiración de las mascaradas, las leyendas y la biodiversidad del país.

“Teeko nació de nuestro deseo como ticos en el extranjero de compartir nuestra cultura y celebraciones con el resto del mundo. Decidimos desarrollar el videojuego, su narrativa y jugabilidad alrededor de la idea del Día de las Mascardas, tomando inspiración de las fiestas, las máscaras, las leyendas costarricenses y la música de cimarrona”, afirmaron Antonio Ercolani y Carla Cerutti, desarrolladores de Teeko. Las mascaradas, declaradas símbolo nacional en 2022, representan una manifestación cultural que ha trascendido generaciones. Su elaboración, sus personajes y las celebraciones que las acompañan forman parte de la memoria colectiva de numerosas comunidades del país. “Nuestra identidad es una fuente de inspiración que puede expresarse de muchas maneras. Nos entusiasma ver cómo el talento costarricense toma elementos tan propios como las mascaradas y los transforma en propuestas creativas que pueden conectar tanto con los costarricenses como con personas de otras partes del mundo”, señaló Adriana Acosta, directora de la Marca País esencial COSTA RICA.