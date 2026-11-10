Estudio: Latinoamérica registra 18,4 millones de perfiles de influencers en Instagram

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El estudio de Influencity también identifica una mayoría femenina: las mujeres representan el 61,2 % de los perfiles con clasificación de género. Sin embargo, entre los mega influencers la relación se invierte, con 54,9 % de hombres y 45,1 % de mujeres.

Por revistaeyn.com La economía de creadores de contenido en Latinoamérica alcanzó los 18,41 millones de perfiles en Instagram, distribuidos en 20 mercados, aunque su concentración geográfica y las diferencias entre países reflejan un escenario desigual para las marcas que buscan desarrollar campañas de marketing digital. Así lo revela el estudio Marketing de influencers en Instagram en Latinoamérica: estudio 2026, elaborado por Influencity, que contabilizó 18.412.413 perfiles de creadores y estimó una audiencia de 323,5 millones de usuarios de Instagram en la región. Esto equivale a 5,69 perfiles por cada 100 usuarios de la plataforma.

Uno de los principales hallazgos de Influencity es el peso de Brasil, que concentra 12,18 millones de perfiles, equivalentes al 66,2 % del total regional, pese a representar el 43,7 % de los usuarios estimados. Junto con Argentina y México, reúne el 82,1 % de los creadores identificados. Al incorporar a Colombia y Chile, la proporción asciende al 89,9 %. Sin embargo, al excluir a Brasil, la densidad de creadores en los otros 19 mercados cae de 5,69 % a 3,42 %, lo que evidencia cuánto influye el mercado brasileño en los indicadores regionales. México destaca por el tamaño de su audiencia, con 53,6 millones de usuarios estimados, el 16,6% del total latinoamericano, pero concentra apenas el 5,6 % de los perfiles. Sus 1,04 millones de creadores están por debajo de los 1,90 millones registrados en Argentina, pese a que este último país tiene una audiencia considerablemente menor. No obstante, México es uno de los mercados de mayor expansión: el número de perfiles aumentó 54,6% respecto a 2023, al pasar de 670.969 a 1.037.320. Por categorías, los nano influencers, con entre 1.000 y 10.000 seguidores, dominan el ecosistema y representan el 88 % de los perfiles. Los microinfluencers constituyen otro 10,7 %, mientras que apenas 12.896 cuentas superan el millón de seguidores.