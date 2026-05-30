Luis Enrique: 11 títulos y 2 ‘Champions’ con el París Saint-Germain

POR EFE

La dos Ligas de Campeones de la historia del París Saint-Germain llevan la firma del entrenador español Luis Enrique Martínez, que coronó por segundo año seguido a su equipo como campeón de Europa y logró el undécimo título de catorce posibles en tres temporadas al frente del conjunto francés, desde la 2023-24.

Hace un año, se impuso por 5-0 al Inter de Milán en la final. Este sábado, lo hizo en los penaltis contra el Arsenal, al que debió nivelar un 0-1 en contra para imponerse después en la tanda de lanzamientos desde los 11 metros, como lo ha hecho en cada una de las cuatro finales ha jugado este curso.

Ya lo hizo en la Supercopa de Europa, en la de Francia y en la Copa Intercontinental contra Tottenham, Marsella y Flamengo, respectivamente.