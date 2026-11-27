Ocio

Marc Márquez, en 2025, logró un hito deportivo jamás alcanzado por nadie al conseguir seis temporadas después de su último título mundial, en 2019, el noveno campeonato del mundo de motociclismo y séptimo de MotoGP.

Por Agencia EFE El español Marc Márquez, campeón del mundo de MotoGP 2026, sentado en su taller del Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP, en el circuito Ricardo Tormo de Cheste, y con carteles en inglés, anunció su retirada de la competición. Como hacen los grandes campeones, después de conseguir su octavo título mundial de MotoGP en Portimao (Portugal) y el décimo de su carrera deportiva, el piloto de Cervera (Lleida) ha decidido poner fin a su carrera deportiva, a pesar de haber renovado por dos temporadas más con el equipo oficial Ducati.

Márquez, al ser enfocado por las cámaras en su taller, lanzó un beso con su mano a las mismas y tomó una serie de carteles en inglés, mirando fijamente a la cámara. Uno a uno comentó: "We'll talk later, but first..." (Hablaremos después, pero primero...), para continuar con un segundo en el que estaba escrito: "Thank you to everyone who's been part of this journey" (Gracias a todos por ser parte de este camino).

A message from @marcmarquez93 🚨BREAKING NEWS: This will be Marc Marquez's LAST RACE IN #MotoGP #ValenciaGP 🏁 https://t.co/WvgDWBPA6b — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 27, 2026

En el tercer cartel se podía leer "I hope you've enjoyed it as much as I have" (Espero que hayáis disfrutado mucho como lo he hecho yo), para cerrar con el siguiente: "This will be my last race in MotoGP" (Esta será mi última carrera en MotoGP) y concluyó sentenciando "We Made History" (Hemos hecho historia). Aplaudido por todos los presentes y de una manera tan original, Marc Márquez disputará en Valencia su último gran premio como piloto en activo, en lo más alto de su carrera deportiva y rodeado por toda su familia, ha decidido anunciar su retirada de la competición.

El tercer piloto más laureado del motociclismo

Márquez bien puede decir que ha hecho 'Historia', y con mucho orgullo, pues con su anuncio de retirada antes de comenzar los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de la Comunidad Valenciana se marcha como el tercer piloto más laureado del motociclismo mundial de todos los tiempos. Sus diez títulos mundiales le han hecho recibir el apelativo de 'GOAT' (Greatest of all time) por parte de la familia motociclista cuando en Portimao recibió el 'casco de oro' como campeón del mundo de MotoGP por octava vez, de manos de quien encabezaba esa la lista de los más laureados de MotoGP y con quien igualó a títulos, el italiano Giacomo Agostini (15 títulos mundiales, 8 en 500 c.c. y 7 en 350 c.c.), con el español Ángel Nieto (12+1), por detrás de él. Marc Márquez ha escrito algunas de las páginas más bellas y de superación de la historia del motociclismo mundial, pues en 2025 logró un hito deportivo jamás alcanzado por nadie al conseguir seis temporadas después de su último título mundial, en 2019, el noveno campeonato del mundo de motociclismo y séptimo de MotoGP. Con apenas 17 años y 137 días, fue el piloto más joven de la historia en conseguir tres mejores clasificaciones de entrenamientos consecutivas y cuatro victorias, desbancando en ambos casos a todo un Valentino Rossi, con el título de 125 c.c. se convirtió en el segundo piloto campeón más joven de la historia, con sólo 17 años y 263 días, por apenas cien días respecto al italiano Loris Capirossi.