Mbappé tras ganar a Paraguay: "Nosotros también sabemos jugar fútbol sucio"

"Creo que sabíamos qué tipo de partido íbamos a tener. Creo que hoy estuvo muy bien el partido que tuvimos y cómo lo jugamos. Demostramos que somos un equipo que sabía jugar al fútbol ofensivo, pero si hay que meter las manos en la mierda, nos vamos a meter. Perdón por la expresión. No tenemos ningún problema con eso", dijo tras el partido a pie de campo.

El delantero francés, Kylian Mbappé , afirmó este sábado que la selección francesa estaba preparada para la dura batalla que le planteó Paraguay, y sostuvo que "si hay que meter las manos en la mierda, vamos a meterlas".

El autor del único gol del partido de octavos de final agregó que ellos también saben "jugar al fútbol sucio" y lo hicieron hoy.

"Pensaban que íbamos a venir a jugar de esmoquin, que solo íbamos a venir a hacer jugadas bonitas y paredes. Ganamos, e incluso en eso fuimos mejores que ellos", indicó el delantero del Real Madrid.

Por último, destacó que lo más importante ahora es recuperarse para los cuartos de final contra Marruecos, que tendrán lugar el próximo jueves en Boston.

"Vamos a jugar, sabemos que es un muy buen equipo y estamos muy contentos de jugar contra ellos. Vamos a dar lo mejor de nosotros mismos para continuar nuestro camino", finalizó.

Paraguay se despidió del Mundial. Por su parte, el portero paraguayo Orlando Gill lamentó la eliminación de la Albirroja, pero afirmó que la selección sudamericana "sale con la frente en alto".

"Paraguay lo dejó todo y sale del Mundial con la frente en alto, si no hubiesen dado ese penalti nos íbamos al alargue", afirmó Gill.

A los 68 minutos, el VAR llamó al árbitro del partido, el uzbeko Ilgil Tantashev, quien tras revisar una acción en el área en la que el francés Désiré Doué recibe una falta del paraguayo Diego Gómez, señala el punto blanco. Pena máxima que Mbappé cobró junto al palo izquierdo y Gill se estiró para el derecho.

"El penalti que da el VAR es el que decide el resultado, termina definiendo el partido a favor de Francia, son detalles en el área que marcan la diferencia, fue eficacia de ellos, que tienen jugadores rápidos", agregó el guardameta del San Lorenzo argentino.

Paraguay se marcha de la Copa del Mundo 2026 en la fase de octavos de final después de clasificarse como tercera del Grupo A a la segunda fase, en la que eliminó a Alemania en una tanda de penaltis de la que Gill fue la figura al atajar dos cobros.