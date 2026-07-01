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Miles de mexicanos celebran en la calle el triunfo ante Ecuador y pase a octavos de final

Las celebraciones, antes, durante y tras el partido, ocurrieron también en las otras dos sedes mundialistas en México, las ciudad de Guadalajara (oeste) y Monterrey (norte) y en otras ciudades del país.

Por Agencia EFE Miles de mexicanos salieron a las calles de decenas de ciudades a celebrar la victoria de la selección mexicana por 2-0 ante Ecuador que le dio el pase a la ronda de octavos de final del Mundial 2026, donde espera al ganador del partido entre Inglaterra y República del Congo. En la Ciudad de México, la céntrica avenida Reforma, que alberga la columna del Ángel de la Independencia, tradicional lugar donde se festejan los triunfos de la selección, miles de personas la saturaron horas antes del partido, ya que en diferentes puntos el Gobierno capital colocó pantallas gigantes, 60 en toda la ciudad, para que los ciudadanos disfrutaran del partido.

"¡Felicidades a nuestra Selección Mexicana por este enorme triunfo histórico en casa! Qué orgullo verlos jugar con garra, talento y el corazón que pusieron en la cancha para conseguir el pase a la siguiente ronda. ¡Una vez más la capital más deportiva demuestra que tiene la mejor afición!", apuntó la alcaldesa de la capital, Clara Brugada, en redes sociales. La energía de los mexicanos estalló a los 22 minutos con el gol de Julián Quiñones y el apoyo fue en aumento hasta la anotación de Raúl Jiménez al minuto 31. Con una hora de retraso por tormenta eléctrica, los aficionados mexicanos esperaron el comienzo del partido con la confianza plena de que llegarían los goles de su lado, el triunfo y el pase a la siguiente ronda.