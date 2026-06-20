Panamá se conjura para afrontar a Croacia y sumar puntos

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Tras perder sus tres encuentros en Rusia 2018 y caer en su debut en este Mundial, la selección centroamericana afronta el duelo ante Croacia con la necesidad de puntuar para mantener vivas sus opciones de clasificación.

Por Agencia EFE La selección de Panamá intenta pasar página de la derrota ante Ghana por 1-0 y enfoca ya el duelo contra Croacia con la convicción de que todavía puede hacer historia en el Mundial y que su misión es la clasificación para la siguiente ronda, aunque es consciente de que deberá corregir los errores de concentración que le costaron el primer partido. "Creo que, obviamente, queda la tristeza de que se nos escapó un partido que teníamos controlado casi gran parte del encuentro", afirmó el jugador panameño Luis Mejía en rueda de prensa en el complejo hotelero Nottawasaga, a unos 100 kilómetros al norte de Toronto, en referencia al tropiezo ante Ghana.

El futbolista subrayó que Panamá compitió bien, pero lamentó que el rival aprovechara prácticamente la única ocasión clara de gol de la que dispuso. "En esta clase de partidos la concentración es importante. La verdad, el equipo rival solamente tuvo una 'chance' de gol y la aprovechó", señaló. Pese al golpe anímico, el jugador aseguró que el grupo "ya hizo el duelo" y está centrado en preparar el siguiente compromiso, el martes 23 de junio, contra una Croacia a la que definió como "una selección complicada, con buenos jugadores" y con una trayectoria reciente que exige el máximo nivel competitivo. "El grupo está con la ilusión de poder hacer historia y creo que estamos convencidos de que vamos a hacer un gran partido", añadió. Panamá busca todavía sus primeros puntos en una Copa del Mundo. Tras perder sus tres encuentros en Rusia 2018 y caer en su debut en este Mundial, la selección centroamericana afronta el duelo ante Croacia con la necesidad de puntuar para mantener vivas sus opciones de clasificación.