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Vinícius contra Haaland, un duelo estelar en octavos de final

Ambos han arrancado la Copa del Mundo en sexta velocidad. Vini suma cuatro goles y una asistencia en cuatro partidos. Haaland, cinco tantos, el último decisivo para hundir a Costa de Marfil y clasificar a su selección a octavos.

Por Agencia EFE Los octavos de final entre Brasil y Noruega entrañan un duelo de altura entre dos de los grandes nombres de este Mundial 2026: Vinícius Júnior y Erling Haaland, ambos decididos a dar caza a Kylian Mbappé y Lionel Messi en la tabla de goleadores. El extremo del Real Madrid y el delantero del Manchester City se verán las caras el domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Ambos han arrancado la Copa del Mundo en sexta velocidad. Vini suma cuatro goles y una asistencia en cuatro partidos. Haaland, cinco tantos, el último decisivo para hundir a Costa de Marfil y clasificar a su selección a octavos. Por delante, con seis dianas cada uno, Mbappé y Messi. Este último aún debe jugar su partido de dieciseisavos ante Cabo Verde. Estas son algunas de las cifras de peso que acompañan a estos dos jugadores de talla mundial:

De los más valorados del mercado

Vini y Haaland ocupan los primeros puestos de la lista de jugadores más valorados que disputan el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Según la plataforma Transfermarkt, el noruego es, junto con Lamine Yamal, el más valioso con un precio de mercado de 200 millones de euros (230 millones de dólares). Un escalón por debajo está Mbappé (180 millones). Pedri y Michael Olise comparten el tercer lugar (150) y justo detrás aparecen Vinícius y los portugueses Vitinha y João Neves (140). Haaland, con sus casi dos metros de altura, es un 9 clásico, de área, a quien no le hace falta estar en contacto con la pelota para marcar.

Sus registros anotadores asombran a medio mundo desde que era un adolescente. Su carta de presentación en la 'Champions League' fue un hat-trick contra el Genk en septiembre de 2019. Tenía apenas 19 años y militaba en el Salzburgo. Continuó su crecimiento en el Borussia Dortmund con cifras espectaculares: 86 goles en 89 partidos, según la plataforma BeSoccer. Y alcanzó la madurez en el Manchester City, donde acumula 162 goles y 29 asistencias en 198 partidos distribuidos en cuatro temporadas. El 7 de la Canarinha tiene números bastante más modestos. Siempre se le ha acusado de falta de gol, pero, sin ser un delantero centro, viene promediando más de 20 goles por temporada desde la campaña 2021/22. Con la camiseta del Real Madrid, ha firmado 127 goles y repartido 87 asistencias en 375 partidos de ocho temporadas.

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