México hace historia al superar fase de grupos con 100 % de aprovechamiento

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Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo convirtieron por México para resolver un partido igualado en la mitad inicial, en el que los mexicanos fueron superiores en la segunda parte.

Por Agencia EFE La selección de México derrotó por 0-3 a la República Checa para clasificarse con rodaje perfecto (la primera vez en sus 18 participaciones mundialistas) y con la portería imbatida a la ronda de dieciseisavos del Mundial 2026 y, de paso, dejó eliminados a los europeos. Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo convirtieron por México para resolver un partido igualado en la mitad inicial, en el que los mexicanos fueron superiores en la segunda parte.

Necesitados de la victoria para clasificarse a la fase de los 32 mejores equipos, los checos salieron en busca de la portería defendida por Raúl Rangel y en el minuto 8 estuvieron cerca de tomar ventaja con un remate de pierna derecha de Denis Visinsky que salió por poco margen. Si bien tuvieron la posesión de la pelota en los primeros 20 minutos, hasta la pausa de hidratación los europeos no crearon más peligro. Después del breve descanso, México recuperó el balón y puso en aprietos a los rivales con una chilena de Israel Reyes, por fuera y un remate de Jorge Sánchez, despejado por el guardameta Matej Kovar. México, que jugó con varios suplentes, terminó mejor el primer tiempo, aunque sin marcar la diferencia a favor. La segunda parte comenzó con enredo en mitad de la cancha y pocas emociones hasta que en el minuto 55, Luis Romo le puso un balón a Chávez, quien se escapó por la banda derecha y de zurda puso la pelota en el ángulo, el 0-1. Los dirigidos por Miroslav Koubek se adelantaron en busca del empate; en el 61 quedaron mal parados y México amplió la ventaja con un gol de derecha de Julián Quiñones.