Mundial levanta la economía del pequeño comercio en México

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De acuerdo con las estimaciones de las agrupaciones del sector tradicional, se espera una derrama económica general que superará los US$3.402 millones, de los cuales cerca de US$567 millones fluirán de manera directa hacia las tienditas de barrio, vendedores ambulantes y puestos de botanas.

Por Agencia EFE El fervor mundialista que inundó las calles de México desde el arranque de la Copa del Mundo el pasado 11 de junio demostró que el torneo no solo beneficia a la FIFA, los hoteles de lujo o las aerolíneas, pues la llegada de miles de aficionados también ha impulsado las ventas de pequeños comercios, que han encontrado en la fiesta futbolística un inesperado respiro económico. De acuerdo con las estimaciones de las agrupaciones del sector tradicional, se espera una derrama económica general que superará los 60.000 millones de pesos (US$3.402 millones), de los cuales cerca de 10.000 millones (US$567 millones) fluirán de manera directa hacia las tienditas de barrio, vendedores ambulantes y puestos de botanas.

A diferencia de las cadenas modernas de supermercados, el canal tradicional e informal está experimentando un incremento en sus ventas por unidad de entre el 10 % y el 15 %, superando con creces el impacto de festividades como la Navidad gracias a que millones de familias se reúnen en casa a ver los partidos liberados en televisión abierta. “Viene mucho extranjero, más que nada estadounidense y japoneses (...) A comparación de días normales en los que no hay nada, sí se ha triplicado (la venta) gracias a los partidos “ afirmó a EFE Leonardo, trabajador de un comercio que vende playeras y otros productos en las inmediaciones del Zócalo capitalino. Durante el Mundial en México, el producto estrella del pequeño comercio ha sido, sin sorpresa, la camiseta de la selección nacional, sin embargo, el verdadero motor de las ventas locales no es la indumentaria oficial, sino la icónica playera verde en su versión pirata.