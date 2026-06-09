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México promete que el Mundial 2026 será 'en paz' pese a protestas de sindicatos

Claudia Sheinbaum afirmó que las autoridades federales trabajan para que haya el desarrollo normal de los actos relacionados con el torneo y llamó a esperar la evolución de las protestas en los próximos días.

Por Agencia EFE La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la inauguración de la Copa Mundial de fútbol 2026 se realizará "en paz y tranquila" y sostuvo que su Gobierno no responderá con "represión" ante eventuales provocaciones durante las movilizaciones que se han anunciado en la capital del país. Durante su conferencia matutina, la mandataria afirmó que las autoridades federales trabajan para que haya el desarrollo normal de los actos relacionados con el torneo y llamó a esperar la evolución de las protestas en los próximos días.

"También vamos a garantizar al mismo tiempo que la celebración de la inauguración de la Copa Mundial se lleve bien en paz y tranquila", aseveró. Las declaraciones se producen mientras la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantiene movilizaciones y un plantón en el centro de Ciudad de México en demanda de mejoras salariales, pensiones y condiciones laborales. Aunado a ello, colectivos de madres buscadoras de desaparecidos, transportistas, jubilados, campesinos y trabajadores de la salud, entre otros, han convocado a una mega-manifestación el 11 de junio en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, donde se jugará el primer partido entre las selecciones de México y Sudáfrica. Sheinbaum sostuvo que existen sectores que buscan generar confrontaciones con las autoridades y proyectar internacionalmente una imagen de represión por parte del Gobierno mexicano. "Hay grupos que nos quieren provocar. Y no necesariamente son de maestros. O sea que lo que buscan es que haya represión (...) Lo que están buscando es que antes de la inauguración del mundial, la nota internacional sea que el gobierno de México reprime a maestros", agregó.