Del pulpo Paul al algoritmo: Este equipo ganará el Mundial 2026, según un modelo matemático

Por revistaeyn.com
A pocos días del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, las predicciones sobre el próximo campeón comienzan a multiplicarse. Sin embargo, una de ellas ha captado especialmente la atención debido a su historial de aciertos: un modelo matemático desarrollado por el analista británico Joachim Klement, que logró anticipar a los campeones de las últimas tres ediciones del torneo.
Mientras selecciones como Argentina, Francia, España y Brasil aparecen entre las principales candidatas en las apuestas deportivas, el algoritmo de Panmure Liberum sorprende al señalar a Países Bajos como el próximo campeón del mundo.
La competición, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México a partir del 11 de junio de 2026, será histórica por la participación de 48 selecciones, una expansión que promete aumentar la competitividad y la incertidumbre en cada fase del torneo.
El modelo diseñado por Klement no se limita a analizar estadísticas futbolísticas. Su fórmula incorpora variables económicas, sociales y geográficas, entre ellas el producto interno bruto per cápita, el tamaño de la población, la temperatura media del país, la ventaja de jugar como anfitrión y la posición en el ranking FIFA.
Además, considera elementos relacionados con la tradición futbolística y el rendimiento individual de los jugadores.
Según el propio creador del algoritmo, estos factores explican aproximadamente el 55 % del desempeño de una selección durante un Mundial, mientras que el 45 % restante depende de circunstancias impredecibles que define simplemente como “suerte”.
Las proyecciones del modelo dejan varios resultados llamativos. La vigente campeona, Argentina, no lograría defender el título obtenido en Qatar 2022. De acuerdo con la simulación, la selección albiceleste sería eliminada por Portugal en los cuartos de final, poniendo fin al sueño de despedir a Lionel Messi con una nueva corona mundial.
España, considerada una de las favoritas por analistas y casas de apuestas, avanzaría hasta las semifinales tras superar a Croacia y Bélgica en las rondas eliminatorias.
Sin embargo, su recorrido terminaría en una dramática definición por penales frente a Países Bajos.
Otra de las grandes sorpresas sería Japón, señalado por el algoritmo como la selección revelación del torneo. El combinado asiático incluso eliminaría a Brasil antes de caer en semifinales.
La final proyectada por el modelo enfrentaría a Países Bajos y Portugal. Los neerlandeses, que han perdido tres finales mundialistas a lo largo de su historia, finalmente romperían la maldición y conquistarían su primera Copa del Mundo.
Con información de Red Gol y La Razón