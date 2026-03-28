PSG-Liverpol y Real Madrid-Bayern abrirán las semifinales de la Liga de Campeones

Por Agencia EFE

El duelo entre el ganador de la eliminatoria PSG-Liverpool y el vencedor de la confrontación Real Madrid-Bayern Múnich abrirá las semifinales de la Liga de Campeones el martes 28 de abril, anunció la UEFA.

El otro partido de ida, que disputarán Barcelona o Atlético de Madrid y Sporting de Portugal o Arsenal, se jugará el miércoles 29.