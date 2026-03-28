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PSG-Liverpol y Real Madrid-Bayern abrirán las semifinales de la Liga de Campeones

Los cuartos de final comenzarán con la ida el martes 7 de abril con los partidos Sporting-Arsenal y Real Madrid-Bayern Múnich, anunció la UEFA.

  • PSG-Liverpol y Real Madrid-Bayern abrirán las semifinales de la Liga de Campeones

    El vencedor de la confrontación Real Madrid-Bayern Múnich abrirá las semifinales de la Liga de Campeones. Foto de cortesía
2026-03-28

Por Agencia EFE

El duelo entre el ganador de la eliminatoria PSG-Liverpool y el vencedor de la confrontación Real Madrid-Bayern Múnich abrirá las semifinales de la Liga de Campeones el martes 28 de abril, anunció la UEFA.

El otro partido de ida, que disputarán Barcelona o Atlético de Madrid y Sporting de Portugal o Arsenal, se jugará el miércoles 29.

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La vuelta, como es tradicional, cambia de orden. El martes 5 de mayo se disputará el encuentro en Lisboa o Londres ante el Barcelona o el Atlético, y el miércoles 6 el partido en Madrid o Múnich ante PSG o Liverpool.

Los cuartos de final comenzarán con la ida el martes 7 de abril con los partidos Sporting-Arsenal y Real Madrid-Bayern Múnich, y el miércoles 8 se jugarán los encuentros Barcelona-Atlético de Madrid y PSG-Liverpool, mientras que la vuelta tendrá lugar el martes 14 en el Metropolitano y Anfield y el miércoles 15 en el Emirates londinense y el Allianz Arena muniqués.

Redacción web
Agencia EFE

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