Descubra los números sorprendentes de la Liga de Campeones rumbo a cuartos de final

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Cinco de los 8 equipos clasificados para cuartos de final (Real Madrid, Barcelona, Arsenal, Bayern Múnich y París Saint-Germain) repiten en esta ronda respecto a la pasada campaña, con las novedades del Atlético de Madrid, el Sporting de Portugal y el Liverpool.

Por Agencia EFE Las eliminatorias Real Madrid-Bayern Múnich, Barcelona-Atlético de Madrid, París Saint Germain-Liverpool y Sporting de Portugal-Arsenal componen los cuartos de final de la Liga de Campeones, que se disputarán los próximos 7 y 8 de abril, la ida, y 14 y 15 del mismo mes, la vuelta en el campo del segundo de los equipos. Descubra a continuación algunas cifras que dejaron los partidos de octavos de final. - 0 derrotas ha sufrido el Arsenal en sus diez partidos disputados ya de esta competición, con nueve triunfos y un empate. Es el único conjunto que no ha perdido aún en esta edición de la máxima cita continental. El Bayern Múnich es el siguiente con tan solo un revés.

- 5 de los 8 equipos clasificados para cuartos de final (Real Madrid, Barcelona, Arsenal, Bayern Múnich y París Saint-Germain) repiten en esta ronda respecto a la pasada campaña, con las novedades del Atlético de Madrid, el Sporting de Portugal y el Liverpool. - 7 asistencias han dado Michael Olise, con el Bayern Múnich, y Vinicius, con el Real Madrid, para ser los pasadores más decisivos hasta ahora de la Liga de Campeones 2025-26. - 9 victorias suman en esta edición el Real Madrid, el Bayern Múnich y el Arsenal, aunque el conjunto blanco con dos partidos más disputados. Son los tres equipos más ganadores de la presente Liga de Campeones, antes de afrontar los cuartos de final. - 13 goles ha anotado Kylian Mbappé hasta ahora en esta edición de la Liga de Campeones, de la que es el máximo goleador seguido por los diez del atacante del Bayern Múnich Harry Kane. Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, los sigue con ocho. - 34 goles ha marcado el Paris Saint Germain, el equipo más anotador hasta ahora de esta Liga de Campeones, seguido por los 32 del Bayern Múnich, los 31 del Atlético de Madrid, los 30 del Barcelona y los 29 del Real Madrid.