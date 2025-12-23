¿Qué lugar visitar en Costa Rica? Provincia de Limón, una opción

Ocio

Esta zona del país centroamericano fue nombrado como uno de los más populares a nivel global para 2026, según Skyscanner.

Por revistaeyn.com La provincia de Limón, en Costa Rica, es un destino a visitar en 2026. Esta zona lidera el reporte de tendencias de viaje elaborado por Skyscanner, tras registrar un crecimiento cercano del 289 % en búsquedas internacionales durante el primer semestre de 2025. Esta región caribeña, conocida por sus selvas tropicales, parques nacionales y zonas costeras, encabeza ahora la lista de destinos emergentes a escala mundial. Este informe se basa en millones de búsquedas de vuelos entre enero y junio de 2025 frente al mismo periodo de 2024. Señala las características naturales de Limón como un atractivo clave para los viajeros.

Los datos de Skyscanner muestran que Limón supera a otros lugares como Jaipur en India y Bodrum en Turquía. El informe identifica siete tendencias que están marcando los viajes de 2026, incluyendo un enfoque en el bienestar, los sabores locales y las aventuras de gran altitud, muchas de las cuales encajan en el perfil de Limón. Además, publicaciones como Travel + Leisure han destacado el atractivo de la zona, destacando su mezcla de fauna, playas y zonas protegidas que atraen a visitantes con enfoque ecológico.

¿QUÉ HAY EN LIMÓN, COSTA RICA?

En este punto se encuentran las playas como Playa Chiquita, Playa Negra y Punta Uva, conocidas por sus aguas claras, arenas distintivas y ambientes tranquilos. Estas zonas permiten desde prácticas de esnórquel hasta rutas para surfistas de diferentes niveles, con alternativas que van desde Playa Cocles hasta el desafiante punto de Playa Brava. Según el análisis, la posición de esta zona responde al interés de viajeros que buscan experiencias vinculadas con naturaleza, bienestar, cultura y ambientes menos masificados.