La noticia fue confirmada y el escenario elegido para recibir a la artista colombiana será el Estadio Cementos Progreso, ubicado en la zona 6 de la ciudad de Guatemala.

Shakira llegará a Guatemala en 2027 y ofrecerá un concierto como parte de su próxima visita, una noticia que ha emocionado a sus seguidores guatemaltecos, quienes esperan disfrutar en vivo de sus grandes éxitos.

Sin embargo, todavía quedan varios detalles por conocer. Los organizadores anunciaron que será el miércoles 25 de noviembre cuando se brinde nueva información sobre el concierto.

Durante ese anuncio se espera conocer la fecha exacta en la que Shakira se presentará en Guatemala, así como los detalles relacionados con la venta de entradas, los precios y los canales oficiales para adquirir los boletos.

La llegada de la intérprete de éxitos como Hips Don’t Lie, Waka Waka, Antología, Monotonía y Soltera representa una gran noticia para sus seguidores, que tendrán la oportunidad de cantar y bailar al ritmo de una de las artistas latinas más reconocidas a nivel mundial.

Por ahora, los fanáticos deberán estar pendientes de los próximos anuncios para conocer todos los detalles y prepararse para conseguir sus entradas.

Con información de AGN