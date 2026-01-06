Ocio

El documental de la última temporada de 'Stranger Things' estrenará el 12 de enero

La directora del proyecto es Martina Radwan ('Girls State'), quien pasó un año entero junto al equipo de la serie protagonizada por Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo , Caleb McLaughlin y Finn Wolfhard.

Por Agencia EFE Netflix estrenará 'One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5', un documental sobre la relización de la última temporada de 'Stranger Things' el 12 de enero, informó la plataforma de streaming.

La película "ofrece a los espectadores una mirada al interior de los años de esfuerzo y trabajo que se invirtieron en la última entrega de la serie que definió una generación, creada por los hermanos Duffer", detalló Netflix en su página web TUDUM. El documental también es descrito como "una crónica exhaustiva tras bambalinas que sigue al elenco, los creadores y el equipo mientras dan vida a la temporada final y se despiden de la serie que los cambió para siempre".