Starbucks llega al estadio Santiago Bernabéu

Ocio

Por revistaeyn.com La marca Starbucks alcanza un nuevo hito en su historia. Una de sus tiendas estará dentro del emblemático estadio Santiago Bernabéu, hogar del Real Madrid. Con más de 900m2 distribuidos en dos plantas, la tienda Starbucks Bernabéu —operada por Alsea y diseñada en colaboración con Premium Experience— combina innovación arquitectónica con el espíritu vibrante de la ciudad. Al acceder por un portal digital, los visitantes recorren visualmente el viaje del café, desde el grano hasta la taza, preparándolos para una experiencia única.

“Esta nueva tienda en el Bernabéu no es una cafetería más, es un destino global. Es un homenaje a nuestras raíces, una expresión de la energía creativa de Madrid y un símbolo de las conexiones que queremos fomentar con la comunidad”, comentó Brady Brewer, ceo de Starbucks International. El diseño rinde tributo a la tienda original de Pike Place, en Seattle, así como al dinamismo del Mercado de San Miguel en Madrid. En la planta baja, habrá un mercado con mobiliario personalizado y una estación de baristas tipo concierge. En la planta superior, se ubica una Reserve Bar, zonas de descanso y salas de cata con vistas panorámicas al mítico campo del estadio. Uno de los espacios más distintivos es la barra de mixología, donde el café se convierte en un lienzo para la creatividad. Allí, los Coffee Masters, partners con sus característicos delantales negros, prepararán bebidas innovadoras y liderarán sesiones de degustación íntimas, aprovechando su experiencia adquirida en campeonatos internacionales de baristas y visitas a fincas cafetaleras a través del programa Starbucks Origin Experience.