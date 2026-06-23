Toy Story 5 se convierte en la película más vista de 2026 en América Latina

La nueva producción de Disney y Pixar alcanzó una recaudación de US$53.8 millones en la región, incluyendo las funciones de preestreno realizadas el miércoles previo a su lanzamiento oficial.

Treinta y un años después del estreno de la primera entrega, Toy Story 5 se ha convertido en el fenómeno cinematográfico más grande de 2026 en América Latina, al registrar el estreno más exitoso del año y atraer a más de 10 millones de espectadores durante su primer fin de semana en cartelera.

El éxito de Toy Story 5 demuestra la capacidad de la saga para conectar con públicos de todas las edades. Mientras quienes crecieron en la década de los noventa regresan a las salas impulsados por la nostalgia, una nueva generación descubre las aventuras de los juguetes más famosos del cine, consolidando un fenómeno que ha trascendido décadas.

Desde el lanzamiento de la primera película en 1995, la franquicia ha acumulado más de US$3.000 millones en la taquilla mundial. Además, su popularidad se mantiene vigente en el entorno digital. En Disney+, las películas de Toy Story suman más de 2.000 millones de horas de reproducción a nivel global y, año tras año, figuran entre los títulos más vistos de la plataforma.

El impacto de la marca también se refleja fuera de las pantallas. La franquicia genera más de mil millones de dólares anuales en ventas de productos de consumo, videojuegos y publicaciones. A ello se suma el éxito de su música, que acumula más de 1,800 millones de reproducciones en plataformas de streaming.