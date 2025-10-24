Una Balboa negra para celebrar 116 años de Cervecería Nacional

Esta es una cerveza estilo dark lager con más cuerpo, carácter y amargor que la emblemática Cerveza Balboa . Estará de venta en los principales comercios del país a partir del mes de octubre hasta agotar existencia.

Cervecería Nacional de Panamá celebra sus 116 años de historia local. Para celebrar, invita a brindar con una edición limitada de Balboa Negra.

Su fórmula incluye maltas cuidadosamente seleccionadas, con sabores tostados y un contenido de 5% de alcohol. "Con perfiles aromáticos complejos, realza notas tostadas, generando un cuerpo más robusto y el equilibrio perfecto entre notas dulces y amargas", apunta la empresa.

Es producida a nivel local, de la mano de maestros cerveceros de Cervecería Nacional.

“En Panamá siempre tenemos motivos para celebrar, y hoy lo hacemos con nuestra Balboa Negra edición limitada que refleja nuestro carácter: más intensa, con matices que sorprenden y un sabor pensado para celebrar esos momentos que dejan huella. Esta es nuestra manera de brindar juntos con una cerveza bien fría por todo lo que somos y seguir creando momentos memorables”, expresó Angélica Alvarado, directora de Marketing de Cervecería Nacional.

Cervecería Nacional, parte del grupo AB InBev, es una de las empresas con mayor trayectoria en Panamá y la compañía de bebidas más grande del país.



Su portafolio incluye marcas icónicas como Atlas, Atlas Golden, Balboa, Balboa Ice, Malta Vigor, Pepsi, Canada Dry, Orange Crush y Squirt. Además cuentan con marcas globales de AB InBev como Corona, Modelo Especial, Michelob Ultra y Budweiser, líderes en sus respectivas categorías.



