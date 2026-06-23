Ronaldo se suma a la fiesta de los récords

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Hasta ahora, Ronaldo había anotado en todos los mundiales en los que había participado, pero salvo en Rusia 2018, con cuatro goles, solo había sido capaz de marcar una vez en cada edición.

POR EFE Cristiano Ronaldo se estrenó este martes en el Mundial con dos goles a Uzbekistán y se unió a la fiesta formada por otras grandes estrellas como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland y Harry Kane en un día plagado de récords. El primero llegó precisamente a los seis minutos de encuentro, cuando Ronaldo se convirtió en el primer jugador en marcar en seis mundiales y en el segundo futbolista de más edad, a sus 41 años y 138 días, en anotar en el torneo, solo por detrás del camerunés Roger Milla, quien lo hizo con 42 años. Su primer tanto, que abrió la victoria de Portugal ante Uzbekistán por 5 a 0, fue un fiel reflejo de cómo ha vivido Ronaldo las últimas horas, tras las críticas recibidas por su pobre debut contra República Democrática del Congo.

Una mezcla de euforia y rabia contenida se apoderó del jugador durante la celebración, a la que se unió todo el banquillo portugués, mientras el público del NRG Stadium de Houston, que había gritado sus goles en el calentamiento, gritaba de júbilo. El gol llegó, además, de manera muy similar a dos ocasiones que había desaprovechado contra el equipo africano, como si el fútbol ofreciera al '7' una nueva oportunidad para resarcirse.

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