'Clair Obscur: Expedition 33' se corona como mejor videojuego del año

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El juego de fantasía oscura sigue a los miembros de la llamada Expedición 33 que recorren un mundo ambientado en la 'Belle Époque', en el que cada año un ente borra de la tierra a los que tienen una edad específica, mientras el tiempo de su vida se agota.

Por Agencia EFE El título francés 'Clair Obscur: Expedition 33', ambientado en la Belle Époque, se coronó como el mejor videojuego del año en los premios BAFTA Games 2026. El videojuego, a cargo de la desarrolladora francesa Sandfall Interactive, se coronó en la categoría reina, además de en la de mejor juego debut y mejor actuación protagonista para Jennifer English, pero finalizó la noche firmando un empate de tres máscaras con 'Dispatch', que reinó en los apartados de animación, logro de sonido y mejor actuación de reparto para Jeffrey Wright.

"Disculpas por adelantado por mi acento francés", dijo su creador, Guillaume Broche, al subirse al escenario del Queen Elizabeth Hall de Londres para recibir el galardón y dedicárselo a todo el equipo que trabajó en este. "Gracias a toda la gente que está aquí, pero también a la que trabajó desde casa o desde donde fuese para este juego. Fue un tremendo esfuerzo de equipo, de muchas personas distintas", agregó. El juego de fantasía oscura sigue a los miembros de la llamada Expedición 33 que recorren un mundo ambientado en la 'Belle Époque', en el que cada año un ente borra de la tierra a los que tienen una edad específica, mientras el tiempo de su vida se agota. 'Clair Obscur: Expedition 33' ya partía como favorita en esta 22 edición de los BAFTA Games, los más importantes de la industria del videojuego en el Reino Unido, al haber acumulado un total de doce nominaciones.