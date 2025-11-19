Conozca las cinco acciones clave tras descubrir un ciberataque

Tecnología & Cultura Digital

Según las últimas investigaciones, en 2024 los adversarios fueron un 22 % más rápidos que en el año anterior para progresar desde el acceso inicial hasta el movimiento lateral (también conocido como tiempo de fuga).

Por revistaeyn.com El número de filtraciones de datos, durante 2024 e investigadas por Verizon, aumentó 20 puntos porcentuales en total de incidentes, con respecto al año anterior. Una vez que las amenazas se introducen en la red, el tiempo juega en contra y detenerlas antes de que lleguen a provocar daño es cada vez más difícil: según las últimas investigaciones, en 2024 los adversarios fueron un 22 % más rápidos que en el año anterior para progresar desde el acceso inicial hasta el movimiento lateral (también conocido como tiempo de fuga). El tiempo medio de penetración fue de 48 minutos, aunque el ataque más rápido registrado fue casi la mitad: sólo 27 minutos.

“Aunque cada organización (y cada incidente) es diferente, si todos los miembros del equipo de respuesta a incidentes saben exactamente lo que tienen que hacer, y nada queda librado al azar o a inventar sobre la marcha hay más posibilidades de que la resolución sea rápida, satisfactoria y de bajo costo”, comenta Camilo Gutiérrez Amaya, jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica. Desde ESET aclaran que ninguna organización es 100 % a prueba de brechas y que si se sufre un incidente y sospecha de un acceso no autorizado, se debe trabajar metódicamente y con rapidez. Para ello, una guía de cómo actuar durante las primeras 24 a 48 horas con rapidez y minuciosidad, sin comprometer la precisión ni las pruebas:

Guía de cómo actuar

1. Recopilar información y comprender el alcance: El primer paso es comprender exactamente qué sucedió, activar el plan de respuesta a incidentes preestablecido y notificarlo al equipo. Este grupo debe incluir a las partes interesadas de toda la empresa, incluidos las áreas de recursos humanos, de relaciones públicas y comunicación, el departamento jurídico y la dirección ejecutiva. Todos ellos tienen un importante papel que desempeñar tras el incidente. Documentar cada paso y recopilar pruebas, tanto para evaluar el impacto del ataque, como para la etapa de investigación forense e, incluso para futuros procesos legales. Mantener la cadena de custodia garantiza la credibilidad en caso de que deban intervenir las fuerzas de seguridad o los tribunales. 2. Notificar a terceros: Una vez que se haya establecido qué sucedió, es necesario informar a las autoridades pertinentes. · Reguladores: Si se ha robado información de identificación personal (PII), hay que ponerse en contacto con las autoridades que correspondan en virtud de las leyes de protección de datos o específicas del sector. · Aseguradoras: La mayoría de las pólizas de seguros estipularán que se informe a su proveedor de seguros tan pronto como se haya producido una violación.