Costa Rica conquista el podio mundial de robótica con un innovador vivero espacial

Por revistaeyn.com Tres estudiantes del Colegio Lincoln, de Costa Rica se proclamaron campeones globales en la World Robot Olympiad (WRO) 2025 en Singapur, una cita que reúne cada año a las mentes jóvenes más brillantes del planeta en robótica educativa. El equipo, integrado por Alanna Music, Emma Music y Joel Chen, no solo se adjudicó el primer lugar en la categoría Futuros Innovadores (Senior), sino que también recibió el Innovation Award, otorgado por Aramco.

Durante tres días, el torneo congregó a unos 500 equipos provenientes de cerca de un centenar de naciones. En medio de ese escenario, el robot costarricense Sprout se abrió paso gracias a una idea que combina ciencia, creatividad y visión de futuro: un vivero espacial inteligente capaz de sustentar la producción de alimentos fuera del planeta. La propuesta de los jóvenes es cultivar alimentos en misiones de larga duración. Sprout integra robótica, inteligencia artificial y técnicas de biotecnología para monitorear y controlar las condiciones del cultivo en entornos sin gravedad. “Diseñamos un sistema autónomo que gestiona luz, humedad y otros factores esenciales para garantizar el crecimiento de las plantas. Lo hicimos pensando en soluciones reales y con un profundo orgullo por representar a Costa Rica”, comentó Emma Music. Joel Chen recordó el proceso detrás del proyecto: “Llevamos casi un año desarrollando Sprout. Nos inspiramos en la riqueza natural del país y en los desafíos de la vida fuera de la Tierra. Trabajamos con todo lo que teníamos a mano y ver que nuestro concepto fue aplaudido a nivel mundial nos demuestra que apuntar alto vale la pena”.