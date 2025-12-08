Mujeres representan el 43 % del personal dedicado a la I+D en Iberoamérica

Tecnología & Cultura Digital

Un informe concluye la exclusión de mujeres en áreas tecnológicas representa una pérdida sustancial de talento y capacidad de innovación, lo que reduce el potencial de crecimiento de las sociedades.

Por Agencia EFE Las mujeres iberoamericanas están cada vez más involucradas en actividades de investigación, desarrollo e innovación, pero esa participación disminuye cuanto más alto se asciende en las escalas de prestigio y de responsabilidad. Persiste el 'techo de cristal' que les impide alcanzar posiciones de liderazgo en las organizaciones, a pesar de contar con la preparación, la experiencia y las capacidades necesarias.

Los datos revelan esa desigualdad estructural en Iberoamérica, ya que las mujeres representan el 43 % del personal dedicado a la investigación y el desarrollo, pero su presencia se concentra en el ámbito académico y gubernamental, y la participación femenina entre las personas que inventan ronda el 28 %, pero al ritmo actual la paridad se proyecta muy lejana, ya que no se alcanzaría hasta 2056. Los datos se ponen de relieve en el informe 'Mujeres en ciencia, tecnología, innovación y digitalización en Iberoamérica: análisis de brechas, marcos normativos y políticas públicas', que han elaborado la Secretaría General Iberoamericana, la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El trabajo señala los avances que se han logrado durante las últimas décadas y cómo más mujeres acceden a la educación superior y participan en la investigación científica, pero también corrobora que las desigualdades no sólo persisten sino que han adoptado nuevas formas. Están sobrerrepresentadas en las disciplinas menos valoradas económicamente -como las ciencias sociales y humanidades- y subrepresentadas en aquellas que concentran las oportunidades más dinámicas en el futuro, como la ingeniería, la programación o la inteligencia artificial, y aunque representan el 60 % de las personas graduadas universitarias en Iberoamérica, ese porcentaje baja al 10 % en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas.