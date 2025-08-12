Sector insurtech creció 15 % en Centroamérica y el Caribe en primer semestre

Tecnología & Cultura Digital

Por revistaeyn.com El ecosistema insurtech en Centroamérica y el Caribe mostró un crecimiento del 15 % en el primer semestre de 2025 y alcanzando un total de 31 insurtech. Este aumento supera el promedio latinoamericano (+2 %) y posiciona a Centroamérica y el Caribe como un foco de innovación y atracción en la industria aseguradora regional. Así se desprende del informe ‘Latam Insurtech Journey’, elaborado por Digital Insurance LATAM con el patrocinio de MAPFRE, el cual analiza las tendencias y el estado actual de la industria insurtech en Latinoamérica.

Además, el documento añade que la creación el año pasado de la Asociación Insurtech Centroamérica y Caribe (AICC) debería potenciar más el desarrollo del ecosistema local. Esto en un contexto donde el 50 % de las startups que operan en la región son extranjeras. En cuanto a las áreas de especialización, el informe señaló que el 35 % de las insurtech están enfocadas en movilidad. Mientras que un 32 % en Life&Care, que abarca seguros de vida, salud, bienestar y envejecimiento. Adicionalmente, el estudio afirma que la financiación insurtech en Latinoamérica ha repuntado de forma notable en el primer semestre de 2025, alcanzando US$121 millones. Esto representa un crecimiento del 370 % respecto al mismo periodo de 2024. Además, ya supera en un 32 % la inversión total de todo el año anterior. Específicamente, la mayor parte de la inversión se concentra en Brasil (74 % del total). Mientras que los segmentos de Life&Care y movilidad lideran la captación de fondos, con un 65 % y un 33 %, respectivamente.

Actualmente, el ecosistema suma 507 startups insurtech en la región, lo que supone un crecimiento del 2 % en el último año. A pesar de cierta desaceleración, el crecimiento orgánico es sólido (+11 %), con 56 nuevas insurtech creadas en los últimos 12 meses. Por su parte, la tasa de mortalidad se mantiene contenida en el 9,4%, estabilizándose en torno al 10% anual y mostrando mejoras en países como Brasil (9 %) y Chile (3 %). En cuanto a mercados, Brasil (203 insurtechs), México (129) y Argentina (95) concentran el mayor número de startups; mientras que Chile destaca como el país con mayor crecimiento porcentual (+29%), impulsado por una baja mortalidad y un entorno favorable a la innovación. El informe menciona que uno de los datos más relevantes es la aceleración de la internacionalización. En este sentido, el índice de startups que operan en más de un país (“multilatinas”) subió al 18,3 % (+36 % en el semestre). Perú (58 %), Chile (31 %) y Colombia (26 %) fueron los principales impulsores de la expansión regional. Además, el 32% de las insurtech en la región son extranjeras, lo que refleja la creciente apertura de los mercados. En este sentido, Colombia (66 %), Perú (53 %) y México (42 %) se posicionan como los mayores polos de atracción de startups internacionales. Para Hugues Bertin, CEO de Digital Insurance Latam, la internacionalización es un indicador clave de salud del ecosistema, ya que las insurtech que logran escalar fuera de su país tienen una supervivencia tres veces mayor que las locales. “En solo cinco años, el ecosistema insurtech en Latam se ha convertido en un eje fundamental de la transformación de las aseguradoras y los grandes brokers. En casi todos los países, los CEO de aseguradoras promueven activamente la colaboración con insurtechs cada vez más robustas”, mencionó Bertin.