Datos dispersos y sistemas desconectados: el reto que enfrentan las empresas

Tecnología & Cultura Digital

Cuando las aplicaciones, los datos y los procesos operan de forma aislada, también se afecta la capacidad de responder con agilidad a los clientes, tomar decisiones con información completa y desarrollar nuevas capacidades de negocio.

Por revistaeyn.com Un cliente realiza un pedido y la información debe pasar por el sistema de gestión de relaciones con clientes (CRM), el inventario y la plataforma de facturación. Si estas aplicaciones no están conectadas, alguien debe trasladar los datos manualmente, el proceso se retrasa y las distintas áreas trabajan con información que no siempre está actualizada. Esta situación refleja uno de los desafíos que enfrentan muchas organizaciones de Centroamérica: aplicaciones difíciles de evolucionar, datos distribuidos en distintos repositorios y herramientas operativas que no siempre ofrecen una visión completa de lo que ocurre en el negocio.

“La fragmentación tecnológica ya no es únicamente un desafío para los equipos de TI. Cuando las aplicaciones, los datos y los procesos operan de forma aislada, también se afecta la capacidad de responder con agilidad a los clientes, tomar decisiones con información completa y desarrollar nuevas capacidades de negocio. Por eso, el punto de partida debe ser conectar la tecnología con el resultado que la organización quiere alcanzar”, explica Ángel de la Cruz, gerente de Estrategia y Ventas de Soluciones Digitales de GBM. Frente a este escenario, One Digital, una propuesta de GBM Digital Solutions respaldada por tecnología IBM, plantea un enfoque que articula integración, modernización de aplicaciones, datos e inteligencia artificial y operaciones de TI alrededor de objetivos concretos de negocio. El desafío cobra relevancia en un momento en que las empresas de la región mantienen la tecnología entre sus prioridades de inversión. De acuerdo con el estudio Perspectivas regionales y de negocio 2026: Centroamérica y República Dominicana, de KPMG, que recogió la opinión de más de 200 líderes empresariales, el 62 % de las compañías planea realizar inversiones significativas en tecnología durante este año. La analítica de datos también figura entre sus principales prioridades.