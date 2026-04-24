Desarrollan una escala científica para medir la 'personalidad tóxica'

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Se trata, según se recoge en el estudio, publicado en la revista 'Psicología: Reflexión y Crítica', de la primera herramienta de medición específica destinada a evaluar científicamente los rasgos y comportamientos que dañan las relaciones interpersonales y el bienestar ajeno.

Por Agencia EFE Un equipo internacional de investigadores de la Universidad de Huelva (sur de España), la Universidad Agri Ibrahim Çeçen (Turquía) y la Universidad Rey Abdulaziz (Arabia Saudí) ha diseñado y validado la Escala de Personalidad Tóxica (TPS) para medir "rasgos de personalidad tóxicos". Se trata, según se recoge en el estudio, publicado en la revista 'Psicología: Reflexión y Crítica', de la primera herramienta de medición específica destinada a evaluar científicamente los rasgos y comportamientos que dañan las relaciones interpersonales y el bienestar ajeno.

El estudio viene a llenar un vacío en la psicología clínica, ya que hasta ahora, la investigación se había centrado en la llamada "Tríada Oscura" (narcisismo, maquiavelismo y psicopatía), pero los autores subrayan una diferencia fundamental: mientras que la Tríada Oscura se enfoca en la manipulación para el beneficio propio, la personalidad tóxica tiene como objetivo principal la destrucción de la autoestima del otro. Para el desarrollo de la escala se realizaron dos estudios con muestras de adultos jóvenes turcos, sumando más de 500 participantes. Los resultados arrojaron las claves técnicas como la estructura unidimensional de la escala, que consta de seis elementos que miden de forma directa el constructo de toxicidad; o su alta confiabilidad, ya que el análisis mostró una consistencia interna sólida, con coeficientes de alfa de Cronbach de entre 0,80 y 0,82. En general, los resultados sugieren que la TPS es una herramienta fiable y válida para evaluar rasgos de personalidad tóxicos en adultos jóvenes. "La TPS es una herramienta práctica y breve, lo que facilita su uso en investigaciones a gran escala y en entornos clínicos donde el tiempo es un factor crítico", destacan los investigadores en el informe.