El 'maquillaje de datos' en organizaciones: un riesgo silencioso

Por Mario Villalobos Reyes (*)

Lo he visto más veces de las que me gustaría admitir, en directorios donde todo parecía bajo control, en contratistas obsesionadas con la licitación y en empresas donde detener una operación cuesta millones por hora.

La presión existe en todos lados. Y cuando la presión aprieta, la verdad empieza a doblarse.

Primero es algo pequeño y se justifica bajo argumentaciones como:

“Reclasifiquemos este incidente, no fue tan grave.” “Ese cuasi accidente no hace falta reportarlo.” “Mejor esperemos a la próxima semana para levantar la alerta.”“No es un fraude abierto”.“Es una micro-decisión”.

Así empieza, después hay otras justificaciones, y otra ... y otra más.

Cuando te das cuenta, el dashboard ya no es un espejo. Es maquillaje.