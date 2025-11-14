El Salvador con nuevo sistema de telemedicina, Google apoya con IA

Centroamérica & Mundo

Los salvadoreños podrán usar el servicio de telemedicina al descargar la aplicación desde la Play Store o App Store. Al ingresar se registrarán con su número de DUI, correo electrónico y número telefónico. Por el momento el servicio solamente estará disponible para los que tengan entre 18 a 30 años.

POR revistaeyn.com / EFE El Salvador cuenta con un nuevo sistema de telemedicina y una aplicación que se apoyarían en la inteligencia artificial Gemini para el diagnostico en la atención pública. El nuevo sistema fue presentado en Cadena Nacional y el primer usuario fue el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien aprovechó el espacio para anunciarlo, junto a representantes de Google. "Para nosotros es algo importantísimo (...) creo que (somos) los primeros en el mundo en hacer algo de este tamaño, de este nivel y a veces me da un poco de miedo cuando decimos somos los primeros de todo el mundo", dijo Bukele en una cadena nacional de radio y televisión.

De acuerdo con Bukele, el uso será "opcional" y afirmó que no implica el cierre de hospitales o clínicas del sistema del Ministerio de Salud e Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). Detalló que una de las ventajas de este servicio es que se descongestionarán los hospitales y las unidades de salud, evitando que la población “haga grandes colas” y además se garantizará que el paciente siempre reciba sus medicinas. “Lo van a atender más rápido, con más tiempo y con más recursos”.

GOOGLE Y CAF APOYAN SISTEMA DE TELEMEDICINA EN EL SALVADOR

Paco Cuevas, representante de Google Cloud, señaló que con la aplicación para teléfonos inteligentes "doctorsvapp" los salvadoreños "tendrán a la disposición atención médica 24/7" y "la inteligencia artificial apoyará al médico para proporcionar datos complementarios según los síntomas". Cuevas sostuvo que la inteligencia artificial "permitirá dejar de lado el trabajo repetitivo y monótono para dar paso a brindar una atención más cálida al paciente. Además de elevar el nivel de asertividad en el diagnóstico clínico". Pablo Bartol, gerente de desarrollo social y humano del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), quien apoyó financieramente al Gobierno con el proyecto, destacó la practicidad del sistema.

Por su parte, Juan Cerna, médico y cuyo papel en el proyecto no se explicó, aseguró que "además de una atención médica y un diagnóstico oportuno, los salvadoreños que utilicen doctorsvapp tendrán acceso gratuito a medicamentos en más de 350 farmacias, más de 75 laboratorios clínicos y más de 35 centros de imágenes". La atención en este sistema estará disponible inicialmente para personas entre 18 y 30 años. Cada semana se abrirá el espacio para nuevos grupos. El uso de esta herramienta no es para atender emergencias, sino casos de atención primaria en los que el paciente no esté en riesgo.